  • Первые шаги новорожденной капибары: видео
    Фото: Chester Zoo
  • Первые шаги новорожденной капибары: видео
    Фото: Chester Zoo
Природа

Первые шаги новорожденной капибары: видео

В семействе капибар, живущих в Честерском зоопарке, произошло пополнение. На глазах у посетителей новорожденный сразу же самостоятельно сделал свои первые шаги.
Анастасия Баринова
21 апреля 2017 в 17:29
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Капибара (лат. Hydrochoerus hydrochaeris) — самый крупный среди современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1—1,35 м, высота в холке — 50—60 см. Самцы весят до 63 кг, самки — до 65,5 кг. С языка индейцев гуарани слово «капибара» переводится как «господин трав».

Эти животные могут размножаться круглый год. Спаривание происходит в воде, но для родов капибары выходят на сушу. Беременность длится около 150 дней, в результате появляется от одного до восьми детенышей весом до 1,5 кг. Они рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Уже через несколько часов после родов мать возвращается к своей обычной жизни, а детеныши способны всюду следовать за ней. Траву они начинают есть в недельном возрасте, но до четырех месяцев основным рационом остается молоко.

Шестилетняя капибара по кличке Лили давно живет в зоопарке британского города Честер, и она уже становилась матерью. Однако поскольку в условиях неволи поведение животных нередко меняется, потомство она приносит далеко не каждый год. В 2012 году Лили произвела на свет троих детенышей, а в апреле 2017 года — одного.

Пол детеныша специалисты установят позже. В настоящее время Лили и ее малыш предоставлены сами себе: они вместе плавают и бегают по свежей траве.

Посмотрите, каким опасностям подвергается жизнь капибар в дикой природе.

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