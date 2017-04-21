Первые шаги новорожденной капибары: видео
Капибара (лат. Hydrochoerus hydrochaeris) — самый крупный среди современных грызунов. Длина тела взрослой особи достигает 1—1,35 м, высота в холке — 50—60 см. Самцы весят до 63 кг, самки — до 65,5 кг. С языка индейцев гуарани слово «капибара» переводится как «господин трав».
Эти животные могут размножаться круглый год. Спаривание происходит в воде, но для родов капибары выходят на сушу. Беременность длится около 150 дней, в результате появляется от одного до восьми детенышей весом до 1,5 кг. Они рождаются с шерстью, открытыми глазами и прорезавшимися зубами. Уже через несколько часов после родов мать возвращается к своей обычной жизни, а детеныши способны всюду следовать за ней. Траву они начинают есть в недельном возрасте, но до четырех месяцев основным рационом остается молоко.
Шестилетняя капибара по кличке Лили давно живет в зоопарке британского города Честер, и она уже становилась матерью. Однако поскольку в условиях неволи поведение животных нередко меняется, потомство она приносит далеко не каждый год. В 2012 году Лили произвела на свет троих детенышей, а в апреле 2017 года — одного.
Пол детеныша специалисты установят позже. В настоящее время Лили и ее малыш предоставлены сами себе: они вместе плавают и бегают по свежей траве.
Посмотрите, каким опасностям подвергается жизнь капибар в дикой природе.