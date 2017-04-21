Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео
30-метровое полотно паутины на поле вблизи залива Пленти обнаружили местные жители, которые привезли сюда детей для занятий спортом. Об активности им пришлось забыть: ноги увязли в паутине, а затем, приглядевшись, люди увидели в ней сотни копошащихся черных пауков.
По словам австралийского арахнолога Кора Винка (Cor Vink), причиной нашествия пауков стали недавние ливни, вызвавшие наводнение. Пауки обладают высокой способностью к выживанию: в момент опасности они успевают выпустить нити паутины, создавая своеобразный парашют, а затем ветер уносит их в более комфортное место.
Так и поступили пауки в Новой Зеландии. И поскольку от наводнения пришлось спасаться огромной колонии, ветер одновременно подхватил тысячи особей, опустив их затем на ограниченном участке.
Посмотрите, как выглядит подобный дождь из пауков.