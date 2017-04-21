  • Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео
    Фото: Daniel Torres/Flickr.com
Природа

Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео

Проливные дожди, обрушившиеся на побережье новозеландского острова Северный, стали причиной необычного явления природы: огромная паутина накрыла целое поле.
Анастасия Баринова
21 апреля 2017 в 14:36
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30-метровое полотно паутины на поле вблизи залива Пленти обнаружили местные жители, которые привезли сюда детей для занятий спортом. Об активности им пришлось забыть: ноги увязли в паутине, а затем, приглядевшись, люди увидели в ней сотни копошащихся черных пауков.

По словам австралийского арахнолога Кора Винка (Cor Vink), причиной нашествия пауков стали недавние ливни, вызвавшие наводнение. Пауки обладают высокой способностью к выживанию: в момент опасности они успевают выпустить нити паутины, создавая своеобразный парашют, а затем ветер уносит их в более комфортное место.

Так и поступили пауки в Новой Зеландии. И поскольку от наводнения пришлось спасаться огромной колонии, ветер одновременно подхватил тысячи особей, опустив их затем на ограниченном участке.

Посмотрите, как выглядит подобный дождь из пауков.

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