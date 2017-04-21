  • Голые землекопы: непревзойденные мастера выживания
    Фото: Jedimentat44/Flickr.com
  • Голые землекопы: непревзойденные мастера выживания
    Фото: Thomas Park/University of Illinois
Природа

Голые землекопы: непревзойденные мастера выживания

Обитающие в Африке грызуны голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) не боятся боли и могут обходиться без кислорода. Ученые раскрыли секрет этих суперспособностей.
Анастасия Баринова
21 апреля 2017 в 13:21
902

Голые землекопы населяют сухие саванны и полупустыни Кении, Эфиопии и Сомали. Эти грызуны живут подземными колониями, насчитывающими около 80 особей и имеющими сложную социальную структуру. Им не требуется вода: все необходимое их организм получает из клубней и корней растений. 10-сантиметровый грызун живет необычайно долго: до 31 года. Для сравнения: домовая мышь, имеющая те же размеры, в дикой природе умирает в возрасте до 18 месяцев.

Голый землекоп полностью адаптирован к жизни под землей: у него нет шерсти (густые волоски растут только между пальцами лап, что помогает рыть туннели); слабое зрение компенсируется острым слухом, обонянием и осязанием. Клетки его кожи лишены нейротрансмиттера - биологически активного химического вещества, которое отвечает за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Именно потому грызуны не ощущают боли.

Кроме того, им не страшна низкая концентрация кислорода; они способны даже полностью обходиться без него около 18 минут без ущерба для здоровья. Механизм этой способности до недавнего времени оставался загадкой. Новое исследование провели биологи из Иллинойсского университета в Чикаго. Читать далее

Тоже интересно

Борьба людей с крысами превратила грызунов в мутантов

Обсудить
СМИ2
Канадка сняла на видео необычную встречу с огромными черными волками
Канадка сняла на видео необычную встречу с огромными черными волками
Тоже интересно
Как страшно быть девочкой
Как страшно быть девочкой
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы