В австралийском парке умер старейший в мире вомбат
Вомбат, получивший кличку Патрик, оказался в парке Балларат Уайлдлайф в 2002 году после того, как его мать была сбита машиной. Он быстро стал любимцем посетителей, включая таких знаменитостей, как Николас Кейдж и Ким Кэттролл. Его страница в Facebook насчитывает почти 60 000 подписчиков, а в 2014 году телекомпания CNN включила Патрика в рейтинг лучших символов города Балларат.
В дикой природе продолжительность жизни этих двурезцовых сумчатых составляет 15 лет, под присмотром человека — 20 лет. Возрастной рекорд, поставленный Патриком, в Балларатском парке объясняют отличным уходом.
Опубликовав сообщение о смерти долгожителя, представители Ballarat Wildlife Park подчеркнули, что в момент смерти Патрика окружали любящие и заботящиеся о нем люди. В парке планируется установить мемориал в честь знаменитого обитателя, а страница Патрика в Facebook будет пополняться информацией о других вомбатах.
Узнайте, как Патрик искал себе подругу.