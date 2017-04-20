  • В австралийском парке умер старейший в мире вомбат
    Фото: Patrick the Wombat/Facebook
  • В австралийском парке умер старейший в мире вомбат
    Фото: Patrick the Wombat
  • В австралийском парке умер старейший в мире вомбат
    Фото: Patrick the Wombat
Природа

В австралийском парке умер старейший в мире вомбат

32-летний вомбат, живший в австралийском парке Балларат Уайлдлайф (Ballarat Wildlife Park), умер 19 апреля. Он был самым старым вомбатом из числа содержавшихся в неволе.
Анастасия Баринова
20 апреля 2017 в 17:42
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Вомбат, получивший кличку Патрик, оказался в парке Балларат Уайлдлайф в 2002 году после того, как его мать была сбита машиной. Он быстро стал любимцем посетителей, включая таких знаменитостей, как Николас Кейдж и Ким Кэттролл. Его страница в Facebook насчитывает почти 60 000 подписчиков, а в 2014 году телекомпания CNN включила Патрика в рейтинг лучших символов города Балларат.

В дикой природе продолжительность жизни этих двурезцовых сумчатых составляет 15 лет, под присмотром человека — 20 лет. Возрастной рекорд, поставленный Патриком, в Балларатском парке объясняют отличным уходом.

  • В австралийском парке умер старейший в мире вомбат
    Последний снимок, сделанный 18 апреля 2017 года. Фото: Patrick the Wombat/Facebook

Опубликовав сообщение о смерти долгожителя, представители Ballarat Wildlife Park подчеркнули, что в момент смерти Патрика окружали любящие и заботящиеся о нем люди. В парке планируется установить мемориал в честь знаменитого обитателя, а страница Патрика в Facebook будет пополняться информацией о других вомбатах.

Узнайте, как Патрик искал себе подругу.

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