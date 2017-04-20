  • Мир глазами горбатого кита: видео
    Фото: World Wildlife Fund
  • Мир глазами горбатого кита: видео
    Фото: World Wildlife Fund
  • Мир глазами горбатого кита: видео
    Фото: World Wildlife Fund
Природа

Мир глазами горбатого кита: видео

Ученые установили камеры на спинах трех горбатых китов: это позволило больше узнать об их жизни. Небольшой видеоролик показывает, что видит кит, проплывая под водой и выныривая наружу.
Анастасия Баринова
20 апреля 2017 в 13:23
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Исследование провели ученые из австралийского Антарктического подразделения в Хобарте при поддержке Международной китобойной комиссии и Партнерства по изучению Южного океана. Научная работа призвана внести вклад в сохранение районов обитания и кормления китов, а для этого необходимо «из первых рук» знать все детали жизни морских млекопитающих: от их времени питания до социальных связей.

Первые камеры были закреплены с помощью специальных присосок на спине двух горбатых китов (лат. Megaptera novaeangliae) и одного малого полосатика (лат. Balaenoptera acutorostrata); батареи позволяли вести наблюдения на протяжении 1−2 суток. После этого аппаратура осторожно снималась, и после замены элементов питания крепилась обратно.


Подводя промежуточные итоги исследования, ученые говорят, что большую часть дня киты общаются и отдыхают, а едят обычно в вечернее или ночное время. Специалисты также смогли узнать, с какой силой киты способны выдувать воздух и расчищать лед на своем пути.

Узнайте больше о жизни горбатых китов.

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