Мир глазами горбатого кита: видео
Исследование провели ученые из австралийского Антарктического подразделения в Хобарте при поддержке Международной китобойной комиссии и Партнерства по изучению Южного океана. Научная работа призвана внести вклад в сохранение районов обитания и кормления китов, а для этого необходимо «из первых рук» знать все детали жизни морских млекопитающих: от их времени питания до социальных связей.
Первые камеры были закреплены с помощью специальных присосок на спине двух горбатых китов (лат. Megaptera novaeangliae) и одного малого полосатика (лат. Balaenoptera acutorostrata); батареи позволяли вести наблюдения на протяжении 1−2 суток. После этого аппаратура осторожно снималась, и после замены элементов питания крепилась обратно.
Подводя промежуточные итоги исследования, ученые говорят, что большую часть дня киты общаются и отдыхают, а едят обычно в вечернее или ночное время. Специалисты также смогли узнать, с какой силой киты способны выдувать воздух и расчищать лед на своем пути.
Узнайте больше о жизни горбатых китов.