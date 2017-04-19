Птица повалила полицейского на землю: видео
Представитель семейства утиных, канадская казарка (лат. Branta canadensis), является самой распространенной водоплавающей птицей в Северной Америке: по самым скромным оценкам, численность популяции превышает 5 миллионов особей. Они вырастают до метра в длину, а размах их крыльев достигает 183 см. Этих птиц нисколько не пугает соседство с человеком, более того, в некоторых регионах они официально признаны угрожающим населению фактором.
С 1999 года Министерство сельского хозяйства США контролирует численность казарок, живущих в городских районах: эти птицы причиняют горожанам большой вред. Принимая прохожих за потенциальных врагов, казарки бросаются в атаку. Вначале птицы принимают боевую стойку, расправляют крылья и шипят, а затем устремляются к «обидчику». При этом они может больно укусить или ударить противника мощными крыльями. Объектами нападений становятся и люди, и животные.
Недавно на видео попала сцена схватки канадской казарки с полицейским в штате Индиана. Птица дерзко атакует мужчину, тот пытается защититься, выставив сумку, но казарке даже удается повалить его на землю. Подобную агрессию в отношении человека проявляют и индейки.