Как питается самое крупное существо на Земле: видео
Синий кит (Balaenoptera musculus) — самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех живых существ, когда-либо обитавших на Земле. Его длина может достигать 33 метров, а масса — превышать 180 тонн. При этом его рацион почти исключительно состоит из криля (6-сантиметровых рачков из отряда эвфаузиевых). Медленно плывя, синий кит открывает пасть и набирает в нее воду с массой мелких ракообразных. После этого животное закрывает пасть и языком выжимает воду обратно сквозь китовый ус. Планктон оседает на бахроме уса и затем заглатывается. При этом случайно в пасти могут оказаться рыбы или другие морские обитатели, но отдельного пищевого интереса для синего кита они не представляют.
Из-за своих внушительных размеров синий кит вынужден потреблять огромное количество пищи. Туго набитый желудок гигантского животного может вмещать до полутора тонн корма. В среднем синие киты съедают от 3,6 до 8 тонн криля в день; число рачков в этой массе превышает 40 миллионов особей. Питаясь, синий кит пропускает через ус до 110 тонн воды, а за один «глоток» способен выудить из воды до 500 килограммов криля.
Недавно с помощью беспилотника был заснят процесс питания синего кита. Анализируя запись, ученые выявляют последовательность его действий: заметив скопление криля, кит слегка притормаживает (это время уходит на принятие решения), затем переворачивается на бок, двигая плавниками, и только потом открывает рот. Киту стоит немалых усилий распахнуть гигантскую пасть, так что вначале он должен убедиться, что его цель съедобна. На видео есть и другой кит, который равнодушно проплывает сквозь скопление криля: либо он не был голоден, либо не успел вовремя принять нужное решение. Посмотрите, как выглядит сердце синего кита.