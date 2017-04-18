Канадский бобр возглавил стадо коров: видео
Стадо коров увязалось за бобром на одной из ферм в канадской провинции Саскачеван. Владельцы стада, издалека заметив, что оно куда-то движется, приблизились, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, что 150 коров сгруппировались возле грызуна.
Владелец стада Адриенн Айви (Adrienne Ivey) предположил, что бобер искал место для новой хатки. Повышенный интерес коров он объяснил их молодостью: по его словам, животные в возрасте не обратили бы на бобра внимание, тогда как «молодые коровы, у которых еще не было своих телят, ничем не отличаются от подростка: они энергичны и любопытны. Думаю, что они следовали за ним, поскольку не могли понять, что это такое».
Он также подчеркивает комичность ситуации: канадский бобр (Castor canadensis) является одним из символов страны, этот статус ему был присвоен в XVIII веке. Изображение бобра было помещено на первую почтовую марку Канады, пятицентовую монету, гербы Монреаля и Торонто. «Если уж кто-то и достоин стать лидером, то это точно должен быть признанный герой страны», — говорит фермер.
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