  • Канадский бобр возглавил стадо коров: видео
    Фото: sleeping07
  • Канадский бобр возглавил стадо коров: видео
    Фото: Laszlo Ilyes/Wikipedia
  • Канадский бобр возглавил стадо коров: видео
    Герб Монреаля. Фото: Wikipedia
Природа

Канадский бобр возглавил стадо коров: видео

Канадские фермеры заметили необычное поведение стада своих коров и отправились узнать причину. Оказалось, что десятки молодых животных устремились за бобром, бредущим по полю.
Анастасия Баринова
18 апреля 2017 в 19:14
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Стадо коров увязалось за бобром на одной из ферм в канадской провинции Саскачеван. Владельцы стада, издалека заметив, что оно куда-то движется, приблизились, чтобы понять, в чем дело. Оказалось, что 150 коров сгруппировались возле грызуна.

Владелец стада Адриенн Айви (Adrienne Ivey) предположил, что бобер искал место для новой хатки. Повышенный интерес коров он объяснил их молодостью: по его словам, животные в возрасте не обратили бы на бобра внимание, тогда как «молодые коровы, у которых еще не было своих телят, ничем не отличаются от подростка: они энергичны и любопытны. Думаю, что они следовали за ним, поскольку не могли понять, что это такое».

Он также подчеркивает комичность ситуации: канадский бобр (Castor canadensis) является одним из символов страны, этот статус ему был присвоен в XVIII веке. Изображение бобра было помещено на первую почтовую марку Канады, пятицентовую монету, гербы Монреаля и Торонто. «Если уж кто-то и достоин стать лидером, то это точно должен быть признанный герой страны», — говорит фермер.

Посмотрите на странный ритуальный танец индеек.

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СМИ2
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