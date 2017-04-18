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Слон спас слоненка от крокодила: видео
Турист, отдыхавший в одном из национальных парков Малави, снимал стадо слонов, и в этот момент на слоненка напал крокодил. Взрослым удалось спасти малыша.
Анастасия Баринова
18 апреля 2017 в 16:03
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Житель Великобритании Александр Маканга случайно стал свидетелем сцены нападения крокодила на слоненка. Турист просто снимал стадо слонов, направлявшихся на водопой, когда в кадр попала атака рептилии.
Инцидент произошел в национальном парке Ливонде (Liwonde National Park) на юге Малави. Рептилия схватила за хобот слоненка; взрослые особи затрубили и стали отступать, но затем один из слонов помог детенышу освободить хобот и отогнал хищника.
Слоны и крокодилы, проживая на общей территории, нередко вступают в схватки, но если слона не застали врасплох, ему чаще всего удается отбить атаку.
Посмотрите, как люди спасли слоненка, застрявшего в яме.