В Канаде исчезла целая река
Река Слимс, расположенная на северо-западе Канады, брала свое начало у ледника Каскавулш — одного из крупнейших в Канаде, и текла на север, впадая в озеро Клуэйн. Исчезновение водной артерии удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам. На них заметно, что еще в 2015 году река существовала, но уже через год на прежнем месте ее не оказалось.
Причиной этого стало движение Каскавулша в сторону юга: отступив на 1,5 км, ледник потянул за собой всю систему стоковых каналов, и в результате вода из него стала уходить не в северном направлении, как прежде, а в южном: через реку Каскавулш в сторону Тихого океана. Обмеление реки произошло стремительно: в течение четырех дней с 26 по 29 мая 2016 года.
Исследование провели ученые из Университета штата Иллинойс и других вузов. В итоговой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, говорится об уникальности данного события. Миллионы лет назад подобные явления происходили по всей планете, формируя ее облик, но в современности это отмечается впервые.
Ученые также добавляют, что внезапное исчезновение реки отразится на местной экосистеме, однако угрозы для населения нет: Слимс не использовалась в системе водоснабжения.
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