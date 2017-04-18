  • В Канаде исчезла целая река
    Фото: European Space Agency
  • В Канаде исчезла целая река
    Ледник Каскавулш Фото: Gstest/Wikipedia
  • В Канаде исчезла целая река
    Устье реки Слимс (2006 год) Фото: Wikipedia
Природа

В Канаде исчезла целая река

Одна из рек Северной Америки прекратила свое существование: питавший ее ледник сдвинулся, и водная артерия пересохла. Это явление, обычное для планеты десятки миллионов лет назад, впервые зафиксировано в современности.
Анастасия Баринова
18 апреля 2017 в 14:46
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Река Слимс, расположенная на северо-западе Канады, брала свое начало у ледника Каскавулш — одного из крупнейших в Канаде, и текла на север, впадая в озеро Клуэйн. Исчезновение водной артерии удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам. На них заметно, что еще в 2015 году река существовала, но уже через год на прежнем месте ее не оказалось.

Причиной этого стало движение Каскавулша в сторону юга: отступив на 1,5 км, ледник потянул за собой всю систему стоковых каналов, и в результате вода из него стала уходить не в северном направлении, как прежде, а в южном: через реку Каскавулш в сторону Тихого океана. Обмеление реки произошло стремительно: в течение четырех дней с 26 по 29 мая 2016 года.

Исследование провели ученые из Университета штата Иллинойс и других вузов. В итоговой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, говорится об уникальности данного события. Миллионы лет назад подобные явления происходили по всей планете, формируя ее облик, но в современности это отмечается впервые.

Ученые также добавляют, что внезапное исчезновение реки отразится на местной экосистеме, однако угрозы для населения нет: Слимс не использовалась в системе водоснабжения.

Посмотрите, как крупный айсберг откалывается от ледника в Антарктиде.

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