  • Мама-кит разрешила туристам погладить китенка: видео
    Фото: Steve Isaacs/Flickr.com
  • Мама-кит разрешила туристам погладить китенка: видео
    Фото: Linda Tanner/Flickr.com
Природа

Мама-кит разрешила туристам погладить китенка: видео

Побережье мексиканского штата Нижняя Калифорния входит в число лучших на планете мест для наблюдения за китами. Недавно туристы смогли не только увидеть китов вблизи, но и погладить их детеныша.
Анастасия Баринова
17 апреля 2017 в 16:14
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Зимой в воды Нижней Калифорнии приплывает девять видов китов, в том числе серый (лат. Eschrichtius robustus). Эти морские млекопитающие летом нагуливают жир в Чукотском и Беринговом морях, а с октября начинают мигрировать на юг вдоль побережья, ежедневно проходя около 120 км. К концу декабря-началу февраля киты приплывают в Калифорнийский залив, где приступают к размножению. Беременность у них длится около года.

Через три недели брачного сезона самцы китов отправляются в обратный путь на север, а самки — беременные или с недавно рожденными детенышами — остаются в безопасных бухтах до марта-апреля.

У туристов, посещающих Нижнюю Калифорнию зимой и весной, есть возможность вблизи увидеть китов: множество компаний организуют подобные туры. Недавно одна из них опубликовала видео встречи людей и китов: самка, заметив людей, не только не испугалась, но будто бы подвела своего малыша для знакомства.

Узнайте о необычных брачных ритуалах китов.

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