Мама-кит разрешила туристам погладить китенка: видео
Зимой в воды Нижней Калифорнии приплывает девять видов китов, в том числе серый (лат. Eschrichtius robustus). Эти морские млекопитающие летом нагуливают жир в Чукотском и Беринговом морях, а с октября начинают мигрировать на юг вдоль побережья, ежедневно проходя около 120 км. К концу декабря-началу февраля киты приплывают в Калифорнийский залив, где приступают к размножению. Беременность у них длится около года.
Через три недели брачного сезона самцы китов отправляются в обратный путь на север, а самки — беременные или с недавно рожденными детенышами — остаются в безопасных бухтах до марта-апреля.
У туристов, посещающих Нижнюю Калифорнию зимой и весной, есть возможность вблизи увидеть китов: множество компаний организуют подобные туры. Недавно одна из них опубликовала видео встречи людей и китов: самка, заметив людей, не только не испугалась, но будто бы подвела своего малыша для знакомства.
Узнайте о необычных брачных ритуалах китов.