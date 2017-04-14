  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
Природа

Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото

Несколько миллионов первоцветов распустились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
14 апреля 2017 в 14:20
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Пик цветения первоцветов — это сплошной ковер медовых хохлаток, сибирских пролесок, хионодокс, пушкиний, крокусов и подснежников. Часть первоцветов сохранилась в «Аптекарском огороде» со времен, предшествующих его основанию Петром I в 1706 году.

Подснежники и крокусы отцветут к началу следующей недели, остальные первоцветы продержатся до конца месяца — начала цветения сакур, магнолий, яблонь и других плодовых деревьев.

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