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Ковер первоцветов в «Аптекарском огороде»: фото
Несколько миллионов первоцветов распустились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».
Пик цветения первоцветов — это сплошной ковер медовых хохлаток, сибирских пролесок, хионодокс, пушкиний, крокусов и подснежников. Часть первоцветов сохранилась в «Аптекарском огороде» со времен, предшествующих его основанию Петром I в 1706 году.
Подснежники и крокусы отцветут к началу следующей недели, остальные первоцветы продержатся до конца месяца — начала цветения сакур, магнолий, яблонь и других плодовых деревьев.