Дикобразы против леопарда: видео
Дикобраз — довольно крупное животное: в длину он достигает 90 см, а весить может от 8 до 27 кг. Его острые иглы прикрывают тело только со спины; таким образом, чтобы добраться до мягкой плоти на животе, дикобраза достаточно перевернуть. Но это все же требует некоторых усилий; к тому же, в процессе захвата можно получить ранения. Недавно на видео попала сцена неудачной охоты леопарда на колючих грызунов. Молодой хищник еще не освоил навыки обращения с дикобразами, зато они умело атаковали его своими острыми иглами.
Львы, леопарды и другие хищники не охотятся на дикобразов специально: обычно они просто используют эту возможность при случайной встрече. Но в последнее время из-за исчезновения естественной среды обитания и уменьшения кормовой базы дикобразы все чаще кажутся хищникам привлекательной целью. Посмотрите, как дикобраз убил питона.