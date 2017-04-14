  • Дикобразы против леопарда: видео
    Фото: Dave Bezaire/Flickr.com
  • Дикобразы против леопарда: видео
    Фото: Dombrowski/Flickr.com
Природа

Дикобразы против леопарда: видео

Несмотря на то, что дикобраз покрыт иглами, и добраться до его мяса не просто, хищники нередко выбирают его в качестве своей добычи. Однако это не всегда заканчивается удачей.
Анастасия Баринова
14 апреля 2017 в 12:46
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Дикобраз — довольно крупное животное: в длину он достигает 90 см, а весить может от 8 до 27 кг. Его острые иглы прикрывают тело только со спины; таким образом, чтобы добраться до мягкой плоти на животе, дикобраза достаточно перевернуть. Но это все же требует некоторых усилий; к тому же, в процессе захвата можно получить ранения. Недавно на видео попала сцена неудачной охоты леопарда на колючих грызунов. Молодой хищник еще не освоил навыки обращения с дикобразами, зато они умело атаковали его своими острыми иглами.


Львы, леопарды и другие хищники не охотятся на дикобразов специально: обычно они просто используют эту возможность при случайной встрече. Но в последнее время из-за исчезновения естественной среды обитания и уменьшения кормовой базы дикобразы все чаще кажутся хищникам привлекательной целью. Посмотрите, как дикобраз убил питона.

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