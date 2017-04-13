  • Детеныши ягуара в Бразилии: видео
    Фото: Kairos14/Wikipedia
  • Детеныши ягуара в Бразилии: видео
    Фото: John Harrison/Wikipedia
Природа

Детеныши ягуара в Бразилии: видео

Ягуар относится к животным, находящимся на грани исчезновения. Недавно в Бразилии фотоловушки зафиксировали семейство ягуаров — мать и ее малышей, что дает надежду на возрождение популяции в этой местности.
Анастасия Баринова
13 апреля 2017 в 17:37
3

Ягуар (лат. Panthera onca) —один из четырех представителей рода пантера, единственный представитель рода на территории Северной и Южной Америки. Ареал вида простирается от Мексики на юг до Парагвая и севера Аргентины, однако численность популяции неуклонно сокращается. До 1976 года международная торговля шкурами и другими частями тела ягуара осуществлялась на законных основаниях. В настоящее время ягуары полностью истреблены в Сальвадоре и Уругвае; в других странах их количество невелико.

В одном из природоохранных парков Мексики обитает до 180 ягуаров, в соседнем заповеднике на территории Гватемалы — около 500 особей. Самая крупная популяция, насчитывающая около 1000 ягуаров, живет в Белизе. В бразильском Национальном парке Карлоса Ботельу (O Parque Estadual Carlos Botelho), предположительно, можно встретить до 300 ягуаров. Скрытный образ жизни животных не позволяет точно подсчитать их количество, но по крайней мере в одном экологи уверены: ягуары здесь чувствуют себя достаточно комфортно и воспроизводят свой вид.

В конце 2016 года впервые за 12 лет фотоловушки впервые зафиксировали взрослую самку ягуара вместе с парой малышей, что дает надежду на увеличение численности популяции. Спустя несколько месяцев ситуация остается стабильной: детеныши подрастают, успешно охотятся и хорошо питаются.

Публикуя эти кадры, ученые призывают общественность включиться в борьбу против нового закона, который планирует принять правительство Бразилии: в настоящее время рассматривается возможность разрешения спортивной охоты на ягуаров. Защитники животных напоминают, что обитатели лесов уже достаточно страдают от браконьеров, и вместо организации охоты усилия лучше направить на борьбу с незаконным убийством диких зверей.

Узнайте, как хищники реагируют на запахи.

Тоже интересно

Допинг для ягуара

Обсудить
СМИ2
Ученые выяснили, кто на самом деле был предком человека
Ученые выяснили, кто на самом деле был предком человека
Тоже интересно
По тропе ягуара
По тропе ягуара
«Крузенштерн»: легенда под парусом
«Крузенштерн»: легенда под парусом