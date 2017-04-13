Детеныши ягуара в Бразилии: видео
Ягуар (лат. Panthera onca) —один из четырех представителей рода пантера, единственный представитель рода на территории Северной и Южной Америки. Ареал вида простирается от Мексики на юг до Парагвая и севера Аргентины, однако численность популяции неуклонно сокращается. До 1976 года международная торговля шкурами и другими частями тела ягуара осуществлялась на законных основаниях. В настоящее время ягуары полностью истреблены в Сальвадоре и Уругвае; в других странах их количество невелико.
В одном из природоохранных парков Мексики обитает до 180 ягуаров, в соседнем заповеднике на территории Гватемалы — около 500 особей. Самая крупная популяция, насчитывающая около 1000 ягуаров, живет в Белизе. В бразильском Национальном парке Карлоса Ботельу (O Parque Estadual Carlos Botelho), предположительно, можно встретить до 300 ягуаров. Скрытный образ жизни животных не позволяет точно подсчитать их количество, но по крайней мере в одном экологи уверены: ягуары здесь чувствуют себя достаточно комфортно и воспроизводят свой вид.
В конце 2016 года впервые за 12 лет фотоловушки впервые зафиксировали взрослую самку ягуара вместе с парой малышей, что дает надежду на увеличение численности популяции. Спустя несколько месяцев ситуация остается стабильной: детеныши подрастают, успешно охотятся и хорошо питаются.
Публикуя эти кадры, ученые призывают общественность включиться в борьбу против нового закона, который планирует принять правительство Бразилии: в настоящее время рассматривается возможность разрешения спортивной охоты на ягуаров. Защитники животных напоминают, что обитатели лесов уже достаточно страдают от браконьеров, и вместо организации охоты усилия лучше направить на борьбу с незаконным убийством диких зверей.
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