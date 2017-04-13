Брошенные лев и медведь спасены из иракского зоопарка: видео
Иракская армия вела ожесточенные бои за Мосул с боевиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) около полугода. Множество людей погибло и еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В ходе военных действий также был почти полностью разрушен небольшой частный зоопарк Montazah Al-Morour. Около 40 его обитателей были убиты или умерли от города.
В феврале волонтеры, оценивавшие последствия боев в Мосуле, обнаружили среди руин зоопарка клетки, в которых находились лев Симба и медведица Лула. Животные, покрытые грязью и экскрементами, были сильно истощены, и их спасением занялись специалисты международной природоохранной организации «Четыре лапы» (Four Paws).
По результатам осмотра зверей выяснилось, что на фоне недоедания и антисанитарных условий у них развились сопутствующие болезни. После первого комплекса реабилитационных мер защитники животных в конце марта попытались вывезти медведицу и льва за рубеж, но грузовик был остановлен на контрольно-пропускном пункте.
На получение дополнительных разрешений ушло 10 дней; за это время у Симбы и Лулы, вернувшихся в зоопарк, начались проблемы с легкими. Им снова потребовался медицинский уход; при этом волонтеры отмечают отзывчивость жителей Мосула: многие из них вызывались помогать животным и приносили еду.
Теперь судьба Лулы и Симбы не вызывает опасений: недавно их удалось перевезти в Иорданию, где они под присмотром специалистов будут жить в природоохранном центре «Новая надежда» (New Hope Centre).
Узнайте, что стало с животными из затопленного зоопарка Уссурийска.