Павиан украл у гусей яйца: видео
На территории парка Крюгера в ЮАР обитают сотни видов животных и птиц; в их числе — нильский гусь (лат. Alopochen aegyptiacus). Этот вид водоплавающих птиц, в основном, живет на земле, и здесь же сооружает гнезда. Птица считается агрессивной и способна защитить себя от множества врагов; известны случаи, когда нильские гуси атаковали беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в их воздушное пространство.
Но не все схватки бывают удачными: недавно пара гусей не смогла победить голодную обезьяну. Героем видео, снятого в Национальном парке Крюгера, стал медвежий павиан, или чакма (лат. Papio ursinus). Эти приматы из семейства мартышковых — самые крупные и тяжелые среди всех павианов: они могут весить более 30 кг при росте 115 см.
Медвежьи павианы всеядны: они предпочитают фрукты, но также питаются листьями, насекомыми, мелкими позвоночными и яйцами. Наличие огромной стаи гусей в период размножения позволяет павиану добывать пищу без особых проблем; так и произошло в парке Крюгера. Нильские гуси — парные птицы, они вместе высиживают птенцов и вместе отбиваются от хищников, но даже вдвоем одолеть примата им не удалось.
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