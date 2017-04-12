  • Павиан украл у гусей яйца: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Павиан украл у гусей яйца: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
  • Павиан украл у гусей яйца: видео
    Фото: Kruger Sightings/YouTube
Природа

Павиан украл у гусей яйца: видео

Камеры, установленные в южноафриканском Национальном парке Крюгера, зафиксировали сражение гусей и павиана: птицы пытались защитить гнездо, но примату удалось утолить голод яйцами.
Анастасия Баринова
12 апреля 2017 в 16:04
2

На территории парка Крюгера в ЮАР обитают сотни видов животных и птиц; в их числе — нильский гусь (лат. Alopochen aegyptiacus). Этот вид водоплавающих птиц, в основном, живет на земле, и здесь же сооружает гнезда. Птица считается агрессивной и способна защитить себя от множества врагов; известны случаи, когда нильские гуси атаковали беспилотные летательные аппараты, вторгающиеся в их воздушное пространство.

Но не все схватки бывают удачными: недавно пара гусей не смогла победить голодную обезьяну. Героем видео, снятого в Национальном парке Крюгера, стал медвежий павиан, или чакма (лат. Papio ursinus). Эти приматы из семейства мартышковых — самые крупные и тяжелые среди всех павианов: они могут весить более 30 кг при росте 115 см.

Медвежьи павианы всеядны: они предпочитают фрукты, но также питаются листьями, насекомыми, мелкими позвоночными и яйцами. Наличие огромной стаи гусей в период размножения позволяет павиану добывать пищу без особых проблем; так и произошло в парке Крюгера. Нильские гуси — парные птицы, они вместе высиживают птенцов и вместе отбиваются от хищников, но даже вдвоем одолеть примата им не удалось.

Посмотрите, как леопарды сражаются с питонами.

Тоже интересно

Видео: орел против кобры. Кто победит?

Обсудить
СМИ2
Ученые выяснили, кто на самом деле был предком человека
Ученые выяснили, кто на самом деле был предком человека
Тоже интересно
Голодные львы заблокировали дорогу в парке: видео
Голодные львы заблокировали дорогу в парке: видео
Необычные памятники России
Необычные памятники России