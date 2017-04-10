Молодые львицы украли камеру и сняли фильм о себе
Фотосъемку в Национальном парке Крюгера в ЮАР вел Кристоф Шойман (Christof Schoeman) в 2014 году. Надеясь снять льва крупным планом без риска для жизни, он установил вдоль одной из троп несколько камер GoPro. Результат оказался не тем, на который рассчитывал фотограф: одна из львиц, заметив в траве необычный предмет, унесла его, но поскольку пищевой ценности камера не представляла, львица выбросила ее. Затем съемку продолжила ее спутница, но и она быстро утратила интерес к бесполезному предмету.
Комментируя получившееся в итоге видео, Кристоф говорит о том, что предпочел бы не вмешиваться в поведение зверей в их естественной среде обитания, то есть лучше, если бы камеры оставались на месте, незаметно для животных ведя за ними наблюдение. Однако минифильм позволил больше узнать о двух представительницах этого прайда.
Просмотрев видео, биолог Крейг Пэкер (Craig Packer) сообщил, что каждой из его участниц около 4−6 лет. Львицы в этом возрасте уже могли быть матерями. Более того: одна из них на момент съемки находится в периоде лактации. Она также является обладательницей отличных здоровых зубов, чего нельзя сказать о ее подруге: специалист обнаружил на одном из зубов открытый корневой канал. Там активно развивается инфекция, и без лечения это может привести к абсцессу.
Однако биолог посмотрел видео спустя много месяцев после его съемки, и судьба данной львицы, как и всего прайда, неизвестна. В ЮАР разрешено охотиться на львов, и множество животных ежегодно гибнет не только по вине браконьеров, но и от рук туристов, делающих это на законных основаниях.
Узнайте, сколько львов осталось на планете.