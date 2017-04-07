Москву в апреле ждет новая волна похолодания
Четверг 6 апреля оказался самым теплым днем весны 2017 года: на метеостанции ВДНХ была зафиксирована рекордно высокая температура +18,7 °C. Средний показатель температуры для апреля в столице составляет +6,7 °C, и благодаря следующим дням итоги месяца могут оказаться обычными. По сообщению Гидрометцентра, в наступающие выходные в городе сильно похолодает, столбик термометра ночью опустится до минусовых отметок.
На субботу, 8 апреля, метеорологи прогнозируют облачность и дождь; дневная температура не превысит +9 °C, ночная — +7 °C. А в ночь на 9 апреля ожидается понижение температуры до −1…+1 °C в мегаполисе и −4…+1 °C в регионе. Ночью пройдет снегопад, местами возможны порывы ветра до 12−17 м/с. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах образуется гололедица.
Весна медленно начнет возвращать свои права только на следующей неделе: ночи по-прежнему останутся холодными (от -2 до +5 °C), однако уже в понедельник 10 апреля днем потеплеет до +6…11 °C. Во вторник можно ожидать температуру +14°, однако в эти дни будут идти небольшие дожди.
Узнайте о том, как меняется климат на планете.