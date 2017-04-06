  • Южная Африка официально встала на путь уничтожения носорогов
    Фото: Sergei ~ 5of7/Flickr.com
  • Южная Африка официально встала на путь уничтожения носорогов
    Фото: Ruth Hartnup/Flickr.com
  • Южная Африка официально встала на путь уничтожения носорогов
    Фото: James Sanders/Flickr.com
Природа

Южная Африка официально встала на путь уничтожения носорогов

Конституционный суд ЮАР поставил точку в продолжительной судебной тяжбе по вопросу законности продажи рогов носорогов. Отныне этот вид деятельности разрешен официально, что ставит редких животных на грань полного уничтожения.
Анастасия Баринова
6 апреля 2017 в 18:52
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По последним данным, на планете обитает не более 29 500 носорогов, при этом 70% из этого числа живет на территории Южной Африки. В 2007 году здесь было убито 13 носорогов, и даже это небольшое количество вынудило Государственный департамент по охране природы ввести мораторий на торговлю рогами носорогов. Правда, желаемой цели запрет не достиг: за минувшее десятилетие объемы браконьерства выросли многократно: так, в 2016 году погибло уже 1 054 носорогов.

Считая запрет на торговлю рогами незаконным, владельцы ферм по разведению носорогов обратились в суд. После многолетней тяжбы вопрос был вынесен на рассмотрение Конституционного суда ЮАР, и недавно он принял решение в пользу торговцев. Покупать и продавать рога разрешено при наличии лицензии. Экологи уверены, что у браконьеров и контрабандистов проблем с получением разрешения не возникнет. Даже иностранцам закон позволяет вывозить до двух рогов, приобретенных официально.

В ЮАР обитают и белые, и черные носороги. На внутреннем рынке страны спроса на органы носорогов нет: заказы поступают из Вьетнама и Китая, где их принято использовать в традиционной медицине. В зависимости от вида и возраста особи, рог весит от 1,5 до 4 кг; стоимость килограмма может достигать 45 000 — 60 000 долларов США. Защитники животных не сомневаются, что с выходом торговли из тени браконьеры нарастят объемы своей деятельности, и в результате эти редкие млекопитающие будут гибнуть еще чаще.

Уже сейчас на носорогов нападают даже в европейских зоопарках.

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