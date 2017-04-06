Сколько видов деревьев растет на Земле?
Каталогизацией современных видов деревьев занимались ученые из Международного совета по сохранению ботанических садов (Botanical Gardens Conservation International, BGCI). Для подсчета они обратились к представителям 500 своих филиалов, расположенных по всему миру. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sustainable Forestry. Создатели списка уверены, что он будет полезен для формирования природоохранных программ каждого государства, а также поможет сохранить исчезающие виды.
Согласно полученным данным, на планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины (58%) из них растут только в одной стране мира, и это ставит их на грань вымирания: опасность могут представлять стихийные бедствия и деятельность человека. Уже сейчас около 300 видов деревьев находятся под угрозой исчезновения: в каждом из них — не более 50 единиц. В частности, в Танзании растет всего шесть деревьев вида Karomia gigas. Для их охраны были наняты представители местного населения. В их задачу также входит сбор семян с тем, чтобы попробовать вырастить редкое растение в ботанических садах.
Наибольшее видовое разнообразие представлено в Бразилии (8 715), Колумбии (5 776) и Индонезии (5 142). При этом Бразилия также удерживает лидерство по количеству эндемичных видов: 4 333. Среди других стран, где произрастает рекордно высокое число уникальных видов деревьев — Мадагаскар (2 991), Австралия (2 584) и Китай (2 149). Посмотреть количество и перечень видов деревьев, встречающихся в каждом государстве мира, можно в онлайн-базе Global Tree Assessment.
В России биологи нашли лишь 205 видов, что может объясняться недостатком данных. Ранее Организация Объединенных Наций подсчитала количество растущих на планете деревьев, и Россия по этому показателю оказалась на первом месте.