Природа

В Московском зоопарке родился капуцин-плакса

Посетители зоопарка могут посмотреть на малыша в вольерах павильона «Обезьяны».
Московский зоопарк
6 апреля 2017 в 11:45
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  • В Московском зоопарке родился капуцин-плакса
    Фото: Наталья Назарова / Московский зоопарк

Малыш родился 21 марта. «Почти сразу после рождения он залез к матери на спину. Он крепко держится за её шерсть, и она постоянно носит его на себе, поэтому мы пока не знаем его пола», — сообщается на сайте Московского зоопарка.

Примерно с трехнедельного возраста детеныш начнет иногда слезать с матери, во время отдыха или кормежки, тогда же он постепенно станет пробовать то, что ест его мать. В этом же возрасте малыш станет залезать на спины других самок и старших братьев и сестер. С 4−5 месяцев детеныш будет самостоятельно бегать и лазать по деревьям.

  • В Московском зоопарке родился капуцин-плакса
    Фото: Наталья Назарова / Московский зоопарк

Мать малыша — восьмилетняя самка по имени Нори. Это уже третий её детеныш. Отец — самец по кличке Матрос. Ему 11 лет. Он родился в Московском зоопарке, потом долгое время жил в Екатеринбурге и в 2015 году вернулся обратно в столицу.

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