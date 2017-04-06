Осьминог использует останки медуз как оружие: видео
Научно-исследовательская организация Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), организовав экспедицию в район подводного каньона Монтерей и Гавайских островов, смогла получить уникальные кадры: в объектив попал осьминог Haliphron atlanticus, обитающий на глубине около 4 000 метров. Это всего лишь третий задокументированный случай встречи человека с редким обитателем морей.
О жизни и привычках Haliphron atlanticus известно мало, и тем удивительнее оказалось сделанное наблюдение: осьминог, частично проглотив медузу, не собирался переваривать ее целиком, зато оставшиеся части ее тела гармонично дополнили его организм.
Haliphron atlanticus — один из двух самых больших известных видов осьминогов; его полная максимальная длина составляет 3,5 м при массе до 75 кг. Его название переводится как «семирукий»: у самцов этого вида одно из щупалец свернуто и спрятано в мешочек, расположенный под правым глазом. Из-за толстой желатинообразной ткани заметить его трудно.
Медуза, ставшая объектом его охоты, относится к виду фацеллофора (лат. Phacellophora camtschatica); ее также называют «яичножелтковой» (Egg-yolk jellyfish) из-за ярко-желтого цвета желудка, просвечивающего через прозрачный купол. Как многие другие стрекающие (лат. Cnidaria), она обладает жгучими щупальцами, но их отличительной чертой является клейкость. При этом питательных веществ в организме фацеллофор содержится мало, поэтому обычно они не представляют интереса для хищников.
Ученые предположили, что семирукий осьминог ловит яичножелтковую медузу не столько для утоления голода, сколько для использования ее клейких и жгучих щупалец в качестве инструмента самообороны.
Помимо того, биологи проанализировали содержимое желудка еще пяти осьминогов этого вида, и во всех случаях обнаружили остатки стрекающих. Это может объясняться отсутствием другой — питательной и полезной — пищи на глубинах, где обитает Haliphron atlanticus.
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