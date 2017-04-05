Между нами тает лед: как стремительно меняется Гренландия
Морской биолог, пилот и исследователь National Geographic Эдди Кисфалуди (Eddie Kisfaludy) мониторит экологическую ситуацию по всей планете. В прошлом году он вместе со своей невестой Амандой отправился в Лондон, чтобы купить там новый вертолет. Доставить его обратно в Сан-Диего можно было двумя способами: погрузив в контейнер или же самостоятельно совершив на нем трансатлантический перелет.
Эдди и Аманда не могли упустить возможность сразу же использовать вертолет по назначению. Путешествие длиной около 13 тыс. километров заняло почти месяц, зато экологи смогли собрать множество данных, сделать красочные фотографии и видеозаписи.
Самой трудной частью маршрута, по словам исследователей, могла стать Гренландия. На полпути между островом и континентом чаще всего образуется зона низкого давления, и погодные условия для совершения полета становятся экстремальными. Однако Эдди и Аманде повезло: они преодолели этот участок без особых проблем.
Масштабы таяния льда оказались хорошо заметными с высоты: ледники Гренландии испещрены водоемами, полными талой воды. Они поглощают тепло, меняя климат по всей планете.
Узнайте, сколько лет при текущих тенденциях понадобится для полного исчезновения ледников Гренландии.