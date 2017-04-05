  • Между нами тает лед: как стремительно меняется Гренландия
    Фото: National Geographic
  • Между нами тает лед: как стремительно меняется Гренландия
    Фото: National Geographic
  • Между нами тает лед: как стремительно меняется Гренландия
    Фото: National Geographic
Природа

Между нами тает лед: как стремительно меняется Гренландия

Пара экологов, пролетев над Гренландией на вертолете, сняла видеодоказательства того, как стремительно исчезает ледовый покров в этой части планеты.
Анастасия Баринова
5 апреля 2017 в 19:13
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Морской биолог, пилот и исследователь National Geographic Эдди Кисфалуди (Eddie Kisfaludy) мониторит экологическую ситуацию по всей планете. В прошлом году он вместе со своей невестой Амандой отправился в Лондон, чтобы купить там новый вертолет. Доставить его обратно в Сан-Диего можно было двумя способами: погрузив в контейнер или же самостоятельно совершив на нем трансатлантический перелет.

Эдди и Аманда не могли упустить возможность сразу же использовать вертолет по назначению. Путешествие длиной около 13 тыс. километров заняло почти месяц, зато экологи смогли собрать множество данных, сделать красочные фотографии и видеозаписи.

Самой трудной частью маршрута, по словам исследователей, могла стать Гренландия. На полпути между островом и континентом чаще всего образуется зона низкого давления, и погодные условия для совершения полета становятся экстремальными. Однако Эдди и Аманде повезло: они преодолели этот участок без особых проблем.

Масштабы таяния льда оказались хорошо заметными с высоты: ледники Гренландии испещрены водоемами, полными талой воды. Они поглощают тепло, меняя климат по всей планете.

Узнайте, сколько лет при текущих тенденциях понадобится для полного исчезновения ледников Гренландии.

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