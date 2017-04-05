Исторический фасад тропической оранжереи XIX века можно впервые увидеть в «Аптекарском огороде»
По окончании фестиваля «Тропическая зима» в оранжерее провели масштабную обрезку растений, поэтому теперь можно рассмотреть исторический фасад XIX века, прежде густо покрытый лианами.
- К 1990-м годам Пальмовая оранжерея сильно обветшала, и потребовалась срочная реконструкция, — рассказывает директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм. — Был выбран самый неожиданный вариант: новую оранжерею решили строить прямо над старой. Сегодня мы специально освободили исторический фасад Пальмовой оранжереи от растений, чтобы посетители наконец-то смогли увидеть его в полной красе.
Сейчас в оранжерее плодоносит монстера лакомая и цветут редкие пальмы — валлихия с ароматом карамели и «рыбий хвост», или кариота нежная.
С 15 апреля по 1 июня 2017 года в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдёт Весенний фестиваль цветов, во время которого гости сада смогут увидеть более 100 тысяч тюльпанов, а также ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.