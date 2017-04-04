Тигр и другие животные возвращаются в зоопарк Тбилиси
Тбилисский зоопарк находится по обе стороны реки Вере. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года она вышла из берегов, затопив территорию парка. Из 600 представителей фауны, населявших зоопарк, выжило меньше половины. Некоторые животные, в том числе хищники, сбежали, а пингвина «задержали» на границе с Азербайджаном.
Работы по расчистке территории начались практически сразу после отступления воды, что позволило зоопарку уже осенью 2015 года открыться частично. Сильно поврежденные наводнением участки было решено не трогать: в будущем планируется перевезти зоопарк на новое место в другой части города. А до тех пор парк работает в ограниченном режиме, пополняя свою коллекцию в соответствии с доступным пространством.
Первую группу животных после наводнения зоопарк принял весной 2016 года: из разных парков Европы сюда привезли пингвинов, мангустов, дикобразов, антилоп и других представителей фауны. Весной 2017 года число обитателей пополнил уссурийский тигр, приехавший из зоопарка Риги. Все тигры, ранее обитавшие в Тбилиси, стали жертвой наводнения.
А Великобритания 3 апреля отправила в столицу Грузии спецрейс, на борту которого находилось шесть гривистых баранов (лат. Ammotragus lervia) и семь рыже-серых валлаби (лат. Macropus rufogriseus). В общей сложности за два года, минувших со дня трагедии, Тбилисский зоопарк получил около 80 животных, подаренных десятками парков Европы.
Узнайте, как развивались события во время наводнения 2015 года.