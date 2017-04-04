В Европе впервые найдена пещерная рыба
В пещерах живут разные представители фауны: беспозвоночные, земноводные, членистоногие и другие виды животных. Млекопитающие представлены летучими мышами, а несколько видов рыб, как считалось до сих пор, обитают исключительно на африканском и американском континентах.
Первая в Европе рыба, живущая в пещере, была случайно замечена дайвером в 2015 году. Он сделал несколько снимков и показал их ученым. На поиск загадочного существа отправились специалисты из Констанцского университета, и им удалось не только сфотографировать, но и взять живой образец пещерной рыбы. Оказалось, что она относится к роду усатых гольцов (Barbatula), но находится на другой ступени эволюции.
Обладая всеми признаками своего рода, рыба приспособилась к условиям жизни в пещере. Поскольку в условиях постоянной темноты зрение большой роли не играет, рыба «уменьшила» свои глаза, отрастив вместо этого крупные усы и ноздри. Ее длина примерно в два раза меньше, чем у обычных гольцов — это важно в стесненных условиях пещер; наконец, ее окраска стала бесцветной.
Новый вид рыб пока не получил официального имени; ученые в первую очередь изучали процесс эволюции.
В статье, опубликованной по результатам исследования, говорится, что ранее наука исходила из того факта, что ледники препятствовали развитию пещерной флоры в Европе и, в частности, они препятствовали продвижению рыб. Пещерный голец обитает в подземных карстовых водах на юге Германии. Возраст скалистого образования оценивается в 20 000 лет — именно тогда система пещер наполнилась водой после отступления ледников во время эпохи плейстоцена.
Таким образом, именно этот небольшой по меркам планеты срок потребовался рыбе, чтобы приспособиться к новым условиям обитания, и процесс эволюции продолжается до сих пор.
Узнайте, как пещерные рыбы теряют зрение.