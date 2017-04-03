Барсук закапывает корову: видео
Ученые из Университета Юты проводили исследование, посвященное птицам-падальщикам. В январе 2016 года в гористой местности штата Юта было разложено семь туш телят, а рядом с приманкой были размещены фотокамеры. Биологи планировали детально изучить поведение стервятников и других птиц в условиях зимы.
Спустя неделю одна из туш исчезла. Ученые предположили, что ее мог утащить койот или пума, но в этом случае было непонятно, почему земля на месте приманки перекопана. Объяснить пропажу удалось после просмотра снимков, сделанных фотоловушкой.
Оказалось, что американский барсук (Taxidea taxus) всего за несколько дней смог полностью закопать мертвого теленка, чей размер в 3−4 раза превышал его собственный. Затем такая же судьба постигла еще одну приманку, но в этом случае другой барсук не смог целиком спрятать тушу под землю, и она выступала над поверхностью. Закопав «добычу», барсуки прорывали рядом с тайником нору, где оставались на протяжении нескольких недель.
Ранее считалось, что барсуки питаются лишь небольшими представителями фауны, такими как птицы, лягушки или грызуны, но на самом деле они всеядны. Их интерес к огромным тушам прежде известен не был.
В статье, опубликованной по итогам исследования, биологи отмечают безупречность этого механизма. Спрятав тушу под землей, барсук надежно защищает ее от других падальщиков, обеспечивая себе питание на долгое время. Одно из животных, ставших участником эксперимента, не поднималось на поверхность 11 дней, а в общей сложности барсуки провели у своих трофеев 52 и 41 день.
Это открытие позволяет всерьез рассматривать барсуков как падальщиков — санитаров мира дикой природы. Узнайте о важности животных, питающихся падалью.