Рыба-пила оказалась «невидимой» для своих жертв
Семейство пилорылых скатов (лат. Pristidae) насчитывает несколько видов. Самый миниатюрный, квинслендский пилорыл (Pristis clavata), в длину достигает 1,4 метра; крупнейшие — например, мелкозубый пилорыл (Pristis microdon) — вырастают до 7 метров. У всех этих рыб в передней части есть характерный плоский и зазубренный вырост (рострум). Он достигает примерно четверти длины тела пилорылых скатов.
Рострум покрыт электрорецепторами, улавливающими малейшее движение потенциальной добычи, зарывшейся на дне, и это помогает рыбе-пиле определять местоположение жертвы даже в мутной воде. А острые ростральные зубцы помогают пилорылым скатам ловить и разделывать добычу, а также защищаться от врагов.
Недавно австралийские ученые из университета Ньюкасла решили всесторонне изучить механизм использования этими рыбами своей «пилы», и в результате исследования обнаружили еще одну полезную функцию.
Создав точные 3D-модели разных видов пилорылых скатов, биологи сделали их участниками компьютерной симуляции. Имитировав естественные движения рострума, ученые заметили, что он рассекает воду так же, как нож: плавно, не создавая никаких вибраций или турбулентных завихрений.
Рыбы, обладающие слабым зрением или обитающие в непрозрачных водах, в ходе эволюции научились определять местонахождение хищника по вибрации воды. В свою очередь, пилорылые скаты смогли обойти это препятствие, научившись незаметно перемещаться с помощью рострума.
Подводя итоги своего открытия, биологи говорят, что о поведении рыбы-пилы в естественной среде обитания известно очень мало: она предпочитает мутные придонные воды, редко поднимаясь на поверхность. А в последнее время численность популяции Pristidae неуклонно сокращается: самой большой угрозой являются рыболовные сети, в которых пилорылые скаты легко запутываются.
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