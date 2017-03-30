  • Люди спасли кобру от жажды: видео
    Фото: Hindustan Times
  • Люди спасли кобру от жажды: видео
    Фото: Hindustan Times
Природа

Люди спасли кобру от жажды: видео

Рекордная жара в Индии вынудила кобру в поисках воды обратиться за помощью к людям.
Анастасия Баринова
30 марта 2017 в 13:01
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Жители одной из деревень в штате Карнатака, расположенном в юго-западной части Индии, заметили кобру длиной около 4 метров. Рептилия, не проявлявшая никакой агрессии, была обезвожена, и люди пришли ей на помощь.

Змею не только напоили, но и облили ее голову водой: так легче переносить рекордную жару, установившуюся в этой области. На случай, если кобра все же решила бы совершить свой молниеносный бросок, ее осторожно удерживали специальным захватом.


После оказания первой помощи окрепшую змею доставили в реабилитационный центр для наблюдения. Затем ее выпустят в дикую природу.

Узнайте, как обезьяны помогли человеку выжить в джунглях.

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