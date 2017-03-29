  • Люди вытащили из грязевой ямы целое стадо слонов
    Фото: WCS Cambodia
  • Люди вытащили из грязевой ямы целое стадо слонов
    Фото: Pixabay.com
Природа

Люди вытащили из грязевой ямы целое стадо слонов

В одном из заповедников Камбоджи стадо слонов попало в ловушку: животные застряли в глубокой яме, полной грязи. Без людей у них не было шансов выбраться; спасательная операция снята на видео.
Анастасия Баринова
29 марта 2017 в 14:13
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Стадо слонов, состоявшее из трех врослых особей и восьми детенышей, свалилось в яму на территории природоохранного центра Keo Seima Wildlife Sanctuary в Камбодже. Отверстие в земле появилось из-за падения бомбы в конце 70-х годов — во времена кампучийско-вьетнамского конфликта. Позже местные фермеры расширили углубление, чтобы хранить там воду для поливов своих угодий.

Слоны, вероятно, отправились сюда на водопой, но глинистая почва ушла у них из-под ног, и все стадо оказалось на дне водоема глубиной около трех метров. Жаркая погода испарила большую часть воды. К моменту, когда их заметили люди, слоны были скованы плотным слоем грязи.

Местные жители обратились к защитникам природы из организации Wildlife Conservation Society, и вместе они приступили к спасательной операции. Часть волонтеров кормила и поила обессиленных долгим заточением животных, а другие прорубили на краю ямы ступени, что помогло всем слонам выбраться наружу.

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СМИ2
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