Раненая акула попросила дайвера о помощи: видео
Необычный контакт человека с лимонной акулой (Negaprion brevirostris) произошел в округе Палм-Бич штата Флорида. Эти большие и сильные животные в дикой природе иногда достигают 340 см в длину. Вес взрослой особи может составлять 180 килограммов. В их рацион питания входят рыбы, моллюски и птицы.
На человека специально они нападают крайне редко: за всю историю наблюдений зафиксировано лишь 10 атак, притом ни одна из них не закончилась летальным исходом. Если соблюдать общепринятые правила поведения рядом с акулами (например, не дразнить их пищей, не носить блестящие, напоминающие чешую рыбы костюмы, и так далее) — подводный хищник не обратит внимания на человека.
Опытный дайвер Джош Эксл (Josh Eccles) нередко плавает в компании лимонных акул, зная об их миролюбивом характере. Но акула, приблизившаяся к Джошу и будто специально привлекающая внимание, удивила его. В конце концов он решил узнать, в чем дело, и принялся внимательно осматривать рыбу. Оказалось, что из ее живота торчал крупный рыболовный крючок.
Потребовалось несколько попыток, чтобы извлечь его, а затем акула вместе со своими сородичами совершила несколько медленных кругов вокруг дайвера, позволяя снять себя со всех сторон.
Посмотрите, как хищная рыба этого вида подружилась с другим любителем подводного плавания.