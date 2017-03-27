  • Как рождаются ядовитые змеи
    Фото: Snake Catchers Adelaide
  • Как рождаются ядовитые змеи
    Фото: Snake Catchers Adelaide
Природа

Как рождаются ядовитые змеи

Австралийская фирма, занимающаяся отловом змей, устроила в своем питомнике своеобразное родильное отделение: поймав на частном участке беременную змею, специалисты позволили ей принести потомство на безопасной территории.
Анастасия Баринова
27 марта 2017 в 16:18
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Компания Snake Catchers Adelaide помогает жителям австралийского города Аделаида избавляться от ядовитых змей, заползающих к ним домой. Отправившись на вызов в январе, специалисты поймали самку восточной (сетчатой) коричневой змеи (лат. Pseudonaja textilis). В самое ближайшее время она должна была отложить яйца. Если бы змееловы не успели, владельцам частного дома пришлось бы вскоре иметь дело с множеством новых ядовитых «соседей».

Змея была перенесена в питомник, где отложила яйца и, как это принято в дикой природе, оставила их. В яйце эти пресмыкающиеся развиваются около 60 дней и с самого момента рождения полностью готовы к самостоятельной жизни. В конце марта представители компании стали свидетелями того, как 15 малышей один за другим появились на свет. В ближайшее время их выпустят в естественную среду обитания: в места, где нет людей.

Взрослая сетчатая коричневая змея в длину достигает 1,1−1,8 метра. Ее яд состоит преимущественно из нейротоксинов и коагулянтов крови; ее укусы могут привести к летальному исходу.

Посмотрите, как сетчатая змея ест питона.

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