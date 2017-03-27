Как рождаются ядовитые змеи
Компания Snake Catchers Adelaide помогает жителям австралийского города Аделаида избавляться от ядовитых змей, заползающих к ним домой. Отправившись на вызов в январе, специалисты поймали самку восточной (сетчатой) коричневой змеи (лат. Pseudonaja textilis). В самое ближайшее время она должна была отложить яйца. Если бы змееловы не успели, владельцам частного дома пришлось бы вскоре иметь дело с множеством новых ядовитых «соседей».
Змея была перенесена в питомник, где отложила яйца и, как это принято в дикой природе, оставила их. В яйце эти пресмыкающиеся развиваются около 60 дней и с самого момента рождения полностью готовы к самостоятельной жизни. В конце марта представители компании стали свидетелями того, как 15 малышей один за другим появились на свет. В ближайшее время их выпустят в естественную среду обитания: в места, где нет людей.
Взрослая сетчатая коричневая змея в длину достигает 1,1−1,8 метра. Ее яд состоит преимущественно из нейротоксинов и коагулянтов крови; ее укусы могут привести к летальному исходу.
Посмотрите, как сетчатая змея ест питона.