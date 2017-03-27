Краб несет морского ежа: видео
Семейство крабов Homolidae, включающее 14 видов, строит свое существование на основе симбиоза с другими обитателями моря. Пара их ног, развернутая в противоположном направлении, удерживает выбранную ношу: губку, коралл или морского ежа. Делясь со своим «пассажиром» пищей, краб получает защиту от нападения хищника.
Губки выполняют маскировочную функцию, а острые кораллы и морские ежи становятся настоящим оружием. Третьим участником этого союза, но уже паразитическим, могут быть рыбы: колючки морского ежа надежно ограждают их от врагов.
Недавно дайверам удалось снять видео, на котором краб переносит морского ежа Astropyga radiata, и это удивило биологов.
По их словам, Astropyga radiata — самые быстрые морские ежи; скорость, которую они способны развить, достигает нескольких метров в минуту. Они живут небольшими колониями и сами нередко перемещаются на большие расстояния в поисках пищи, поэтому в симбиозе с крабом не слишком заинтересованы.
Посмотрите, как рождаются морские ежи.