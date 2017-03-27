  • Краб несет морского ежа: видео
    Фото: Brocken Inaglory/Wikipedia
  • Краб несет морского ежа: видео
    Фото: ViralHog/YouTube
  • Краб несет морского ежа: видео
    Фото: National Geographic/YouTube
  • Краб несет морского ежа: видео
    Фото: ViralHog/YouTube
Природа

Краб несет морского ежа: видео

Некоторые крабы переносят на своем панцире разных морских обитателей: это обеспечивает им защиту от хищников. Недавно на видео попал краб, сумевший поймать в этих целях самого быстрого морского ежа.
Анастасия Баринова
27 марта 2017 в 13:44
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Семейство крабов Homolidae, включающее 14 видов, строит свое существование на основе симбиоза с другими обитателями моря. Пара их ног, развернутая в противоположном направлении, удерживает выбранную ношу: губку, коралл или морского ежа. Делясь со своим «пассажиром» пищей, краб получает защиту от нападения хищника.

Губки выполняют маскировочную функцию, а острые кораллы и морские ежи становятся настоящим оружием. Третьим участником этого союза, но уже паразитическим, могут быть рыбы: колючки морского ежа надежно ограждают их от врагов.

Недавно дайверам удалось снять видео, на котором краб переносит морского ежа Astropyga radiata, и это удивило биологов.

По их словам, Astropyga radiata — самые быстрые морские ежи; скорость, которую они способны развить, достигает нескольких метров в минуту. Они живут небольшими колониями и сами нередко перемещаются на большие расстояния в поисках пищи, поэтому в симбиозе с крабом не слишком заинтересованы.

Посмотрите, как рождаются морские ежи.

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СМИ2
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