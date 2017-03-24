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Львица упала с обрыва в погоне за туристами: видео
В одном из природных парков Мексики туристы раздразнили львицу, и она решила напасть на них. Не рассчитав силы, хищница упала с обрыва.
Анастасия Баринова
24 марта 2017 в 18:40
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Посетители сафари-парка Bioparque Estrella в Мексике заметили льва и львицу, отдыхавших на безопасном от них расстоянии: на лужайке, отделенной от туристического маршрута рвом. Львица по кличке Эльза ранее была цирковым животным, а недавно пополнила число обитателей парка.
Люди принялись дразнить хищников, и львица, потеряв терпение, решила напасть на них. Атака закончилась для нее не слишком удачно: максимальная дистанция, на которую способны прыгать львы, не превышает пять метров, тогда как ширина рва составляла семь метров. Животное свалилось на дно траншеи, а туристы, аплодируя, продолжали снимать видео.
Ветеринары, осмотрев львицу, не зафиксировали никаких повреждений.