  • Редкое тропическое растение моку-моку расцвело в Москве
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Редкое тропическое растение моку-моку расцвело в Москве
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Редкое тропическое растение моку-моку расцвело в Москве
    Фото: Ботанический сад МГУ
Природа

Редкое тропическое растение моку-моку расцвело в Москве

Редкое тропическое растение моку-моку, или монтричардия древовидная (Моntrichardia arborescens), расцвело среди кувшинок в оранжерее Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».
Аптекарский огород
24 марта 2017 в 12:01
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Монтричардии произрастают в Южной Америке вдоль берегов рек, ручьев и на болотах. Это растение развивает прямой, похожий на ствол дерева стебель, достигающий в высоту более трёх метров. Моку-моку считаются первыми поселенцами дельтовой зоны Амазонки. Семена растения поедают и разносят птицы, обитающие в заливах и болотах Южной Америки.

Плоды монтричардии съедобны, а семена можно жарить. На протяжении долгого времени моку-моку входило в ежедневный рацион коренных жителей тропиков. В Суринаме молочный сок стебля монтричардии используют при глубоких порезах.

Гости Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» смогут увидеть цветение моку-моку вплоть до 26 марта.

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