  • В Ульяновской области создан национальный парк «Сенгилеевские горы»
    Сенгилеевские горы, с. Тушна Ульяновской области. Фото: Горюнов Иван Михайлович
  • В Ульяновской области создан национальный парк «Сенгилеевские горы»
    Фото: Заповедная Россия
Природа

В Ульяновской области создан национальный парк «Сенгилеевские горы»

30 лет ожидания не прошли даром.
National Geographic Россия
21 марта 2017 в 12:08
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Общая площадь нацпарка составила 43 697 га, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Около 92% его территории расположено на землях лесного фонда, а оставшася часть — на земельных участках других собственников и пользователей (без изъятия их из хозяйственного использования).

«На территории национального парка зарегистрировано более 80 видов грибов и более 800 видов растений, обитают более 50 видов млекопитающих, более 140 видов птиц, 17 видов земноводных и пресмыкающихся, около 1500 видов насекомых, в водоёмах — около 30 видов рыб. При этом ряд видов растений и животных находятся под особой охраной и занесены в Красные книги России и Ульяновской области в целом», — подчеркивается в сообщении.

В Х-ХIII вв. на этой территории существовало государство Волжская Булгария, оставившее после себя богатое культурно-историческое наследие: многочисленные городища, селища, курганные группы и могильники.

Проект национального парка в Ульяновской области разрабатывался 30 лет, а активная фаза создания заняла последние три года. «Сенгилеевские горы» стали 50-м национальным парком под эгидой Министерства природы РФ.

2017 год объявлен в России годом экологии.

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