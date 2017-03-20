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  • Горбатые киты начали сбиваться в стаи: видео
    Фото: Pixabay
  • Горбатые киты начали сбиваться в стаи: видео
    Горбатый кит у берегов Мадагаскара. Фото: Андрей Гудков
  • Горбатые киты начали сбиваться в стаи: видео
    Фото: Peat Bakke/Flickr.com
  • Горбатые киты начали сбиваться в стаи: видео
    Фото: FreeezzzZ
Природа

Горбатые киты начали сбиваться в стаи: видео

Биологи, изучающие поведение горбатых китов, с 2011 года наблюдают странную тенденцию: эти животные, обычно ведущие одиночный образ жизни, теперь все чаще сбиваются в крупные стаи. Объяснение этому пока не найдено.
Анастасия Баринова
20 марта 2017 в 14:49
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Результаты нового исследования горбатых китов (Megaptera novaeangliae) представили ученые из Южной Африки. Мигрируя, киты собираются в группы по 3−5 особей, но с 2011 года биологи наблюдают картину, полностью меняющую существующие представления о поведении этих животных. Уже не первый сезон к берегам ЮАР приходят стаи горбатых китов, насчитывающие 200 особей.

Еще одной загадкой остается время их появления. Горбачи обычно проводят лето в холодных водах субарктического и субантарктического поясов, где усиленно питаются, создавая необходимый задел на остальную часть года, а с наступлением осени перемещаются в теплые воды для спаривания и родов. Ранее к берегам ЮАР киты приходили зимой, а в последние годы их здесь видят и осенью.

Точно объяснить причину этих изменений специалисты не могут. По одной из гипотез, прежние знания о поведении горбачей основывались на статусе популяции, актуальной на тот момент. К XX веку китобойный промысел уменьшил численность этих животных на 90%, и в результате стая из нескольких особей стала считаться нормальной. Теперь же, благодаря природоохранным мерам, мировое количество китов выросло, и они стали объединяться в более крупные группы.

Другая версия связывает новые привычки горбатых китов с изменением объема кормовой базы. Ни одно из мнений пока не доказано; изучение этих водных млекопитающих будет продолжено.

Узнайте о жизни горбатых китов больше.

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СМИ2
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