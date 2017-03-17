  • Остаться в живых
    Целебесская макака разгуливает по берегу моря в природном заповеднике на острове Сулавеси. Изучая этих загадочных приматов, яки, как называют их местные, исследователи убеждаются в том, что их социальная структура проливает свет на поведение человека. Фото: Стефано Унтертинер
  • Остаться в живых
    В среднем раз в полтора года самки макак производят на свет одного детеныша, и на их плечи ложится основной груз родительских забот. Малышей выкармливают меньше года, но опекают их еще несколько лет. В конце концов молодые самцы покидают стаю, чтобы побороться за место под солнцем в новом сообществе. Фото: Стефано Унтертинер
  • Остаться в живых
    Даже малыши в Тангкоко вкушают прелести свободы, познавая мир вокруг себя, — но все-таки стараются держаться поближе к маме. Когда охотники убивают мать ради мяса, они могут прихватить и детенышей, чтобы продать их в качестве домашних питомцев. Фото: Стефано Унтертинер
Природа

Остаться в живых

На родном индонезийском острове целебесским макакам грозит множество опасностей. Люди убивают их ради ценного мяса или держат в неволе — а тем временем ареал этих мартышкообразных сжимается на глазах. Как помочь им выжить?
Текст: Дженнифер С. Холланд Фото: Стефано Унтертинер
17 марта 2017 в 20:16
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Если бы не озорник по имени Наруто, сделавший селфи в индонезийском парке стащенной у фотографа камерой, быть может, о целебесских макаках по сей день никто и слыхом бы не слыхивал. Но снимок разлетелся по Интернету, и у вида Macaca nigra в мгновение ока появились миллионы поклонников по всему миру. Тем временем Международный союз охраны природы, определяющий охранный статус видов, собирается включить это создание с панковским ирокезом и янтарными глазами в список 25 приматов, которым в первую очередь грозит опасность исчезновения.

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Селфи Наруто, сделанное в июне 2011 года. Фото: Дэвид Слейтер

Мы находимся в природном заповеднике Тангкоко-Батуангус-Дуа-Саудара в окрестностях Битунга на острове Сулавеси. «Вон он, Наруто», — приматолог Антье Энгельхардт из Ливерпульского университета имени Джона Мурса указывает на макаку средней величины. Съежившись, Наруто спокойно почесывался, как вдруг самец по кличке Алекс подошел сзади и оседлал его.

«Видали?» — усмехнулась Энгельхардт. Оказывается, Алексу просто-напросто понадобился козел отпущения. Чарли — альфа-самец, вожак стаи — только что наложил лапу на инжир, которым собирался полакомиться Алекс. «Чтобы не нарваться на драку с Чарли, — объясняет Антье, — Алекс самоутвердился, продемонстрировав свое превосходство над животным более низкого статуса». В рамках проекта «Macaca nigra» Энгельхардт и сменяющие друг друга студенты вот уже с десяток лет исследуют повадки и биологические особенности макак заповедника. Целебесская макака, или хохлатый павиан, а по-местному яки, — один из семи видов макак родом с Сулавеси.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№162, март 2017).
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