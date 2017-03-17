  • Медведи оказались кровожадными охотниками: видео
    Фото: Pixabay
  • Медведи оказались кровожадными охотниками: видео
    Фото: Christoph Strassler/Flickr.com
  • Медведи оказались кровожадными охотниками: видео
    Фото: Максим Ушаков
  • Медведи оказались кровожадными охотниками: видео
    Фото: Максим Ушаков
Природа

Медведи оказались кровожадными охотниками: видео

Бурый медведь является хищником, но точная доля животной пищи в его рационе ученым известна не была. Новое исследование показало, что мясо для медведя гораздо важнее, чем считалось ранее.
Анастасия Баринова
17 марта 2017 в 16:34
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Согласно устоявшемуся в науке мнению, рацион бурых медведей на ¾ состоит из растительной пищи — такой как ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и стебли трав. В неурожайные на ягоды годы в северных областях медведи разоряют овсяные поля, а в южных — кукурузные. Животная пища представлена грызунами, лягушками, ящерицами и насекомыми; среди более крупных жертв могут быть косули, лани и другие парнокопытные.

Ученых давно интересовал вопрос, насколько часто медведи отправляются на охоту, но выяснить это было довольно сложно. Наблюдения с воздуха показывают, что карибу (северного оленя) медведь съедает за 40 минут, а на тушу взрослого лося у него уходит до двух дней. Но эти данные не позволяют сделать выводы об охотничьих привычках и предпочтениях медведей. Поставив перед собой соответствующую задачу, американские ученые снабдили 17 медведей, обитающих на Аляске, GPS-трекерами. Встроенные в ошейник видеокамеры снимали 10-секундные клипы каждые 5−15 минут.

Эксперимент длился с 2011 по 2013 годы. К сожалению, только 7 из 17 камер смогли предоставить ученым качественный материал для изучения: остальные ошейники были повреждены. Однако и полученные 36,5 тыс. клипов дали достаточно материала для того, чтобы сделать общий вывод: оказывается, медведи убивают значительно чаще, чем считалось прежде.

Анализируя записи, ученые говорят о том, что жизнь бурых медведей «не слишком напряженная»: на отдых они тратят 60,5% своего времени. Обход территории занимает 21,3% времени, питание — 6,2%. Таким образом, именно калорийная животная пища позволяет им прикладывать минимум усилий для насыщения, оставляя под безделье долгие часы. Читать далее

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