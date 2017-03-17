Медведи оказались кровожадными охотниками: видео
Согласно устоявшемуся в науке мнению, рацион бурых медведей на ¾ состоит из растительной пищи — такой как ягоды, желуди, орехи, корни, клубни и стебли трав. В неурожайные на ягоды годы в северных областях медведи разоряют овсяные поля, а в южных — кукурузные. Животная пища представлена грызунами, лягушками, ящерицами и насекомыми; среди более крупных жертв могут быть косули, лани и другие парнокопытные.
Ученых давно интересовал вопрос, насколько часто медведи отправляются на охоту, но выяснить это было довольно сложно. Наблюдения с воздуха показывают, что карибу (северного оленя) медведь съедает за 40 минут, а на тушу взрослого лося у него уходит до двух дней. Но эти данные не позволяют сделать выводы об охотничьих привычках и предпочтениях медведей. Поставив перед собой соответствующую задачу, американские ученые снабдили 17 медведей, обитающих на Аляске, GPS-трекерами. Встроенные в ошейник видеокамеры снимали 10-секундные клипы каждые 5−15 минут.
Эксперимент длился с 2011 по 2013 годы. К сожалению, только 7 из 17 камер смогли предоставить ученым качественный материал для изучения: остальные ошейники были повреждены. Однако и полученные 36,5 тыс. клипов дали достаточно материала для того, чтобы сделать общий вывод: оказывается, медведи убивают значительно чаще, чем считалось прежде.
Анализируя записи, ученые говорят о том, что жизнь бурых медведей «не слишком напряженная»: на отдых они тратят 60,5% своего времени. Обход территории занимает 21,3% времени, питание — 6,2%. Таким образом, именно калорийная животная пища позволяет им прикладывать минимум усилий для насыщения, оставляя под безделье долгие часы. Читать далее
Рассматривая пищу, попадающую «на стол» участникам эксперимента, биологи оценили объем продуктов растительного происхождения лишь в 20%. Все остальное приходится на рыбу или мясо. Жертвы наиболее крупного размера — лоси или карибу, и их проголодавшиеся медведи выбирали в половине случаев. Мелкие «блюда» — это зайцы и лебеди. Камеры также зафиксировали один случай каннибализма: 10-летний медведь убил и съел 6-летнюю самку.
В 1988 году биологи оценили количество взрослых лосей, убитых одним медведем за год, на уровне 3−4 особей. К этому следует добавить еще до 5 лосят и 1 карибу. Новое исследование полностью опровергает прежние знания о питании и поведении бурого медведя: в среднем медведь ежегодно убивает более 34 лосей и карибу. Был найден и наиболее активный охотник: один из участников эксперимента убил 44 детеныша лося или оленя всего за 25 дней.
Результаты научной работы позволяют лучше осуществлять управление природоохранными территориями: нехватка кормовой базы или, напротив, ее избыток, незамедлительно отражаются на всей экологической цепочке.
Узнайте, как не пострадать при встрече с медведем.