В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
Парк Анза-Боррего-Дезерт (Anza-Borrego Desert State Park) площадью 240 000 гектаров — крупнейший в штате Калифорния. В 1974 году он вошел в число национальных памятников природы США, а в 1985 году — во Всемирную сеть биосферных резерватов. Засушливый климат (около +40°C летом и около +6 °C зимой) сформировали соответствующую флору и фауну: здесь обитают такие животные, как койоты, суслики, зайцы и рептилии, а растительный мир в основном представлен суккулентами и неприхотливыми кустарниками.
Годовое количество осадков в парке не превышает 12,7 см в год, и обычно дожди идут сразу после периода долгой засухи. Этого достаточно, чтобы уберечь растения от гибели, но на цветение сил им уже не хватает. Все изменилось в 2016 году: с июля пустынные области регулярно орошаются небольшими дождями, и годовая норма уже перевыполнена: к настоящему времени в общей сложности парк получил 17,7 см осадков.
В результате от многолетнего сна пробудились семена, находившиеся в почве; расцвели и кактусы, и кустарники. Безжизненный в прошлом ландшафт теперь украшен ковром из ярких маков, лилий, примул, колокольчиков и подсолнухов. Посмотреть на красочную пустыню приезжает так много туристов, что администрация парка предупреждает посетителей о возможных проблемах: пробках на подъезде и нехватке свободных мест на автостоянках.
Цветение продлится недолго, предупреждают ботаники. Пик пришелся на середину марта, а затем, с повышением температуры и усилением ветра хрупкие цветы начнут терять свои лепестки. Однако семена попадут в почву, и в следующий раз при совпадении необходимых климатических условий пустыня снова наполнится яркими красками.
Посмотрите, как впервые за 10 лет зацвела Долина Смерти.