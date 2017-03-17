  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: Rob Bertholf/Flickr.com
  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: Daniel/Flickr.com
  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: Rob Bertholf/Flickr.com
  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: youngthousands/Flickr.com
  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: Rob Bertholf/Flickr.com
  • В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео
    Фото: Rob Bertholf/Flickr.com
Природа

В Калифорнии впервые за 20 лет расцвела пустыня: видео

Расположенный в южной части Калифорнии парк Анза-Боррего-Дезерт в эти дни испытывает рекордный наплыв туристов: люди устремились своими глазами увидеть пустыню, которая расцвела впервые за два десятилетия.
Анастасия Баринова
17 марта 2017 в 15:14
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Парк Анза-Боррего-Дезерт (Anza-Borrego Desert State Park) площадью 240 000 гектаров — крупнейший в штате Калифорния. В 1974 году он вошел в число национальных памятников природы США, а в 1985 году — во Всемирную сеть биосферных резерватов. Засушливый климат (около +40°C летом и около +6 °C зимой) сформировали соответствующую флору и фауну: здесь обитают такие животные, как койоты, суслики, зайцы и рептилии, а растительный мир в основном представлен суккулентами и неприхотливыми кустарниками.

Годовое количество осадков в парке не превышает 12,7 см в год, и обычно дожди идут сразу после периода долгой засухи. Этого достаточно, чтобы уберечь растения от гибели, но на цветение сил им уже не хватает. Все изменилось в 2016 году: с июля пустынные области регулярно орошаются небольшими дождями, и годовая норма уже перевыполнена: к настоящему времени в общей сложности парк получил 17,7 см осадков.

В результате от многолетнего сна пробудились семена, находившиеся в почве; расцвели и кактусы, и кустарники. Безжизненный в прошлом ландшафт теперь украшен ковром из ярких маков, лилий, примул, колокольчиков и подсолнухов. Посмотреть на красочную пустыню приезжает так много туристов, что администрация парка предупреждает посетителей о возможных проблемах: пробках на подъезде и нехватке свободных мест на автостоянках.

Цветение продлится недолго, предупреждают ботаники. Пик пришелся на середину марта, а затем, с повышением температуры и усилением ветра хрупкие цветы начнут терять свои лепестки. Однако семена попадут в почву, и в следующий раз при совпадении необходимых климатических условий пустыня снова наполнится яркими красками.

Посмотрите, как впервые за 10 лет зацвела Долина Смерти.

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СМИ2
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