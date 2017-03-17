Пингвинов оказалось в три раза больше, чем мы думали
Пингвины Адели (Pygoscelis adeliae) гнездятся на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах: Южных Шетландских и Оркнейских. По данным на 2016-й год, их численность составляла около 2,5 миллионов особей, и это меньше, чем насчитывалось в прошлом. В некоторых областях популяция уменьшилась на 80%, и лишь некоторые колонии ученые смогли назвать стабильными.
Пингвины являются крайне важным звеном экологической цепочки Антарктики, и наблюдения за ними ведутся постоянно. Это позволило исследователям из Австралии, Франции и Японии сделать открытие, которое полностью меняет как прежние статистические данные, так и общие знания о жизни пингвинов Адели.
Традиционные методы основывались на подсчете пар. Особи, не создающие пары, не рассматривались: предполагалось, что их слишком мало, чтобы повлиять на итоговую цифру. Кроме того, они не выходят на сушу, проводя большую часть времени в море, и в результате просто не попадаются на глаза ученым.
Проанализировав снимки, сделанные земли и с воздуха в течение нескольких сезонов размножения, орнитологи опровергли этот вывод: выяснилось, что одиночный образ жизни ведет огромное количество пингвинов: 3,6 млн, то есть в полтора раза больше числа тех, кто занимается продолжением рода.
Таким образом, популяция пингвинов Адели на планете достигает 6 миллионов. Однако ученые не спешат радоваться. Они напоминают, что глобальное потепление приводит к исчезновению естественной среды обитания многих живых существ, в том числе пингвинов. Повышение температуры уменьшает количество ледников, а на их место приходит талая вода. Пингвины же, откладывая яйца в привычных местах, впоследствии лишаются их: условия либо не позволяют птенцу вылупиться, либо, появившись на свет в воде, он умирает от переохлаждения.
Тот факт, что большинство пингвинов игнорирует брачный период, может быть следствием климатических изменений. В результате однажды прирост популяции может стать отрицательным, и это поставит птиц на грань исчезновения.
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