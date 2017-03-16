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Фото: Popmech.ru
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Сцены из жизни некого прекрасного кораллового рифа у архипелага Раджа Ампат, Индонезия. Групер спрятался в коралле и ждет подходящую добычу. Фото: Наталия Бондаренко
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Дно вокруг острова Минданао весьма богато кораллами и всевозможной живностью — на радость фотодайверам. Фото: Сергей Гаспарян
Внук Жака-Ива Кусто высаживает в океане искусственные кораллы
Многое изменилось с тех пор, как дед Фабьена Кусто, Жак-Ив, в 1950-х годах начал активную исследовательскую программу по сохранению океанов. Шестьдесят лет перегрева океанов, чрезмерного рыбного промысла и массовых загрязнений водной среды привели в итоге к серьезным повреждениям современных океанических экосистем. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, четверть коралловых рифов во всем мире повреждена без возможности восстановления (помимо вышеописанных факторов риф может, например, случайно уничтожить круизный корабль) а две трети подвергаются серьезной угрозе. К счастью, Кусто-внук может продвигать сохранение океанов с помощью устройств, о которых его дедушка не мог и мечтать.
Вдохновленные современными достижениями в области 3D-печати, Кусто и команда исследователей из Океанического учебного центра его имени решили провести эксперимент с распечаткой коралловых рифов в качестве одного из методов реабилитации экосистем. Этой зимой команда дайверов установила первый искусственный риф на дне океана близ острова Бонайре, расположенного в Карибском архипелаге рядом с Венесуэлой. Остров и окружающее его пространство обладают относительно здоровой и хорошо защищенной экосистемой, что делает его прекрасным полигоном для пробных испытаний.
В естественных условиях известковый «скелет» из карбоната кальция образуется благодаря гибели множества мелких полипов. Их потомки неподвижно закреплены на общем для всей колонии скелете, придавая ему окраску. Коралловые полипы питаются планктоном, но некоторые виды могут ловить и мелкую рыбешку, по ночам вытягиваясь и расправляя щупальца. Кусто хочет напечатать для полипов как можно больше скелетов, чтобы им было проще размножаться и привлекать естественную фауну — рыб, осьминогов и других животных, использующих заросли кораллов как дом и охотничьи угодья.
Скелет искусственных кораллов сделан из того же материала, что и натуральный — из СaCO3, использование которого в качестве материала для 3D-печати стало возможным лишь в последние несколько лет. С тех пор исследователи разработали три различных текстуры и получила более 30 различных форм кораллов, которые визуально воспроизводят форму естественного рифа. Эти конструкции крепятся ко дну океана с помощью лотков или непосредственно интегрируются в уже существующие колонии.
После успешных лабораторных испытаний Кусто надеется, что уже к началу весны следующего года кораллы в водах Бонайре будут процветать и разрастаться. Конечно, это не решает всех проблем, вызванных глобальным потеплением: в естественной среде кораллы будут продолжать умирать, но сама по себе идея может в будущем стать очень действенной мерой по сохранению биологического разнообразия.