Реку в Новой Зеландии наделили правами человека
Третья по протяженности река в Новой Зеландии, Уонгануи (англ. Whanganui), берет свое начало на северных склонах горы Тонгариро, протекая по Северному острову с севера на юго-восток. С конца XIX века на реке начало активно развиваться судоходство, а затем сюда подтянулись тысячи туристов. В результате жизненный уклад коренного населения страны — племени маори — был нарушен, и они выступили с протестами.
С Уонгануи тесно связаны и быт, и легенды маори. «Мы считаем реку своим предком, мы с ней единое целое, — заявляет один из ведущих представителей племени Джеррард Альберт (Gerrard Albert). — Мы можем проследить нашу генеалогию до истоков вселенной. Мы не хозяева мира природы — мы его часть, а река — такое же живое существо». Потому движение в защиту реки сразу приняло необычный оборот: маори заявили о необходимости наделить ее всеми правами, доступными человеку. Это, по их мнению, оградило бы ее от нежеланных гостей и любого возможного вреда. Представители племени подчеркивают, что речь не идет об откате в прошлое или запрете на экономическое развитие, но они требуют относиться к Уонгануи как к равноценному партнеру.
Идея, возникшая 140 лет назад, завершилась победой 15 марта 2017 года: правительство подтвердило «человеческий» правовой статус реки. Узнав о решении, сотни местных жителей заплакали от радости. В результате самого длинного судебного процесса в истории страны река защищена законом так же, как и любой гражданин Новой Зеландии; причиненный реке вред приравнивается к ущербу, нанесенному людям.
Законными опекунами Уонгануи стали два человека: один от правительства и один от племени. На создание соответствующей юридической базы уже выделен миллион новозеландских долларов (700 000 долларов США); еще 80 миллионов ($56 млн) будет направлено на экологические и другие меры поддержки этой крупнейшей водной артерии Новой Зеландии.