Залив в Австралии засиял голубым светом
Посетители австралийского национального парка Роки Кейп, расположенного на северо-востоке Тасмании, вечером 13 марта заметили необычное «неоновое» свечение, исходящее от воды. В социальных сетях появилось множество красочных изображений.
Причиной стала активность водоросли ночесветка (лат. Noctiluca scintillans). Цитоплазма этих организмов заполнена жировыми включениями, которые обладают способностью к биолюминесценции. Происходит это при механических или любых других раздражениях: начиная от появления поблизости хищника до слишком сильных волн. В случаях, когда в водоеме присутствует значительная концентрация ночесветки, эти бесцветные в обычное время водоросли, начиная светиться одновременно, создают удивительную масштабную подсветку на значительной территории.
Ученым ничего не известно о токсичности ночесветок, но они не исключают, что наличие в клетках водорослей аммиака, необходимого для запуска механизма биолюминесценции, делает их для рыб непривлекательными. Специалисты также отмечают, что за последние десятилетия идет активное распространение ночесветок по планете. В Австралии их впервые заметили в акватории Сиднея в 1860 году, а с начала XXI века их уже видят значительно южнее — в районе Тасмании.
Посмотрите, как светятся водоемы Пуэрто-Рико.