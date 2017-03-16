  • Залив в Австралии засиял голубым светом
    Фото: leannemarshall/Instagram
  • Залив в Австралии засиял голубым светом
    Фото: leannemarshall/Instagram
  • Залив в Австралии засиял голубым светом
    Фото: leannemarshall/Instagram
  • Залив в Австралии засиял голубым светом
    Фото: brett.chatwin/Instagram
  • Залив в Австралии засиял голубым светом
    Фото: sarah_the_explorer76/Instagram
Природа

Залив в Австралии засиял голубым светом

Вода в одном из заливов Австралии внезапно наполнилась ярко-голубым свечением. Специалисты объяснили природу этого явления.
Анастасия Баринова
16 марта 2017 в 14:45
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Посетители австралийского национального парка Роки Кейп, расположенного на северо-востоке Тасмании, вечером 13 марта заметили необычное «неоновое» свечение, исходящее от воды. В социальных сетях появилось множество красочных изображений.

Причиной стала активность водоросли ночесветка (лат. Noctiluca scintillans). Цитоплазма этих организмов заполнена жировыми включениями, которые обладают способностью к биолюминесценции. Происходит это при механических или любых других раздражениях: начиная от появления поблизости хищника до слишком сильных волн. В случаях, когда в водоеме присутствует значительная концентрация ночесветки, эти бесцветные в обычное время водоросли, начиная светиться одновременно, создают удивительную масштабную подсветку на значительной территории.

Ученым ничего не известно о токсичности ночесветок, но они не исключают, что наличие в клетках водорослей аммиака, необходимого для запуска механизма биолюминесценции, делает их для рыб непривлекательными. Специалисты также отмечают, что за последние десятилетия идет активное распространение ночесветок по планете. В Австралии их впервые заметили в акватории Сиднея в 1860 году, а с начала XXI века их уже видят значительно южнее — в районе Тасмании.

Посмотрите, как светятся водоемы Пуэрто-Рико.

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СМИ2
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