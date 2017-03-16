  • Питон заглатывает гиену: видео
    Фото: National Geographic
  • Питон заглатывает гиену: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Питон заглатывает гиену: видео

Турист, отдыхавший в Национальном парке Масаи-Мара, стал свидетелем удивительной сцены: питон прямо на его глазах заглатывал гиену. Ученые подтвердили, что эта ситуация уникальна.
Анастасия Баринова
16 марта 2017 в 12:25
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Национальный парк Кении Масаи-Мара известен своим богатством фауны. В числе его обитателей — скальный, или иероглифовый питон (лат. Python sebae). Эта неядовитая змея отличается своей агрессивностью: она нападает на любой объект, оказывающийся в ее поле зрения, в том числе на людей. Уже первое движение, которое производит скальный питон, покидая яйцо при появлении на свет — это стремительный бросок.

Рептилия отличается внушительными размерами: при длине 5−6 метров она может весить до 100 кг, и это позволяет ей охотиться на крупные жертвы. Например, королевский питон (Python regius) с длиной тела около полутора метров питается преимущественно птицами и мелкими грызунами. Иероглифовый питон, как и другой крупнейший представитель рода настоящие питоны, сетчатый (Malayopython reticulatus), обращает свое внимание на свиней и других парнокопытных.

  • Питон заглатывает гиену: видео
    Питон, поедающий антилопу Фото: Alex Griffiths/Flickr.com

Также в рацион иероглифового питона могут входить толстые лори и даже малайские медведи: эти млекопитающие, хоть и являются плотоядными, опасности для питонов не представляют. Но в случае столкновения с гиеной, по мнению ученых, победила бы она: ее быстрота реакции и острые зубы не оставили бы питону шансов. Именно поэтому, услышав о видео, снятом туристом в африканском парке, специалисты решили, что жертва была какая-то другая.

Однако кадры не оставляют сомнений: иероглифовый питон смог обездвижить гиену первым, а затем приступил к ее поглощению. У змей нет подбородка, их пасть растягивается эластично, постепенно обхватывая добычу и продвигая ее дальше по организму. На переваривание столь крупной трапезы у питона уйдет несколько месяцев, в течение которых он будет неподвижно лежать в теплом безопасном месте. Ученые также добавляют, что гиена насытит питона на несколько месяцев вперед, то есть змее еще долго не потребуется отправляться на охоту.

Посмотрите на питона, неудачно выбравшего жертву.

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