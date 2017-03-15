Рог или жизнь: как зоопарки вынуждены спасать носорогов
Носороги по всему миру гибнут от рук браконьеров: их рога имеют высокий спрос на черном рынке. В среднем рога носорогов весят, в зависимости от вида и размера особи, от 1,5 до 4 кг. За один килограмм рога можно выручить $60 000, поэтому численность носорогов на планете неуклонно уменьшается.
Браконьеры нападают на животных уже не только в их естественной среде обитания, но и в зоопарках: в начале марта во Франции был убит носорог, а его рог был спилен бензопилой. Это первый подобный случай в Европе, и остальным зоопаркам приходится реагировать.
Первым обеспокоенность выразил зоопарк чешского города Двур-Кралове-над-Лабем: на его территории живет 21 носорог, в том числе три детеныша. Они представляют как черных (Diceros bicornis), так и белых (Ceratotherium simum); оба этих вида находятся на грани исчезновения.
Представители зоопарка пояснили, что в целях безопасности у 18 взрослых особей будут удалены рога. Эта процедура отработана и болезненной не является: сначала носорога погружают под наркоз, затем рог отпиливают, а после этого обрабатывают острые края. Ранее специалистам приходилось прибегать к спиливанию рогов по медицинским причинам или при перевозке животного. Лишение носорога столь важного для него органа ради защиты от браконьеров в зоопарке будет осуществлено впервые.
В мире, однако, это уже практикуется: в 2016 года власти Зимбабве приняли аналогичное решение в отношении 700 носорогов. В этой стране охота на них идет особенно активно: только в 2015 году от рук браконьеров погибло более 1,3 тысячи носорогов.
Узнайте о печальной судьбе северных белых носорогов.