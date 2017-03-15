Лебедь убирает за людьми мусор: видео
Специалисты Казанского зоологического и ботанического сада решили провести эксперимент, отпустив шесть молодых лебедей-шипунов на свободу. Раньше подросшим птицам подрезали крылья, чтобы они не могли никуда улететь, но на этот раз их просто окольцевали. На территории Казани находится немало водоемов, и специалисты зоосада надеялись, что лебеди выберут их своим новым местом обитания. Так и произошло: птицы, отпущенные в апреле 2016 года, не только обосновались по соседству, но и приступили к продолжению рода.
Весной 2017 года также ожидается появление на свет новых лебедей, однако экологическая ситуация в городе оставляет желать лучшего. На видео, снятом одним из жителей Казани, показан замусоренный водоем. Обитающий здесь лебедь, расчищая место для гнезда, прибирает за людьми.
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