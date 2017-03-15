Чревоугодие, или Сколько миллионов тонн добычи съедают пауки за год
Отряд пауки (Araneae) насчитывает более 45 тысяч видов, при этом средняя плотность популяции может составлять 131−152 особи на квадратный метр. При самых благоприятных условиях на одном м² насчитывается 1000 особей.
Все пауки являются хищниками, питаясь преимущественно насекомыми. Масштабы «улова» ученых интересовали давно: еще в середине XX века натуралист Уильям Бристоу (William Bristowe) подсчитал, что на территории Англии и Уэльса обитает 2,2x1012 пауков, которые ежегодно могут убивать 2,2x1014 насекомых. Ряд коллег с ним не согласились, поэтому для более точных выводов потребовалось изменить методологию сбора данных.
Новое исследование провели специалисты из университетов Базеля (Швейцария) и Лунда (Швеция); его результаты опубликованы в журнале The Science of Nature. Постоянная биомасса общемировых популяций пауков и насекомых была подсчитана на основе данных из открытых источников. Исходя из предполагаемой ежедневной нормы потребления пауками пищи и с учетом знаний о динамике воспроизводства популяций насекомых на тех или иных территориях, ученые смогли составить общую картину.
25 миллионов тонн постоянной биомассы пауков ежегодно уничтожает от 400 до 800 миллионов тонн насекомых. Столь значительная разница потребления объясняется погодными условиями: в дождливые дни насекомые прячутся, и у пауков меньше шансов поймать добычу.
Комментируя полученные данные, специалисты предлагают сравнение, позволяющее оценить масштаб хищничества пауков. Так, все морские птицы ежегодно потребляют около 70 миллионов тонн пищи, для китообразных этот показатель — на уровне 280−500 миллионов тонн пищи, и даже все люди на планете довольствуются 400 миллионами тонн мяса и рыбы за год.
Более того: новое исследование рассматривало только объем потребления пауками насекомых, однако эти животные нередко охотятся и на рептилий, и на птиц, и на мелких млекопитающих, и на себе подобных. Таким образом они хоть и не находятся на вершине пищевой цепочки, но входят в число самых активных хищников на Земле.
Посмотрите, как паук атакует мышь.