  • Как возникает торнадо: видео
    Фото: Скриншот с канала UWSSEC на YouTube
  • Как возникает торнадо: видео
    Фото: Скриншот с канала UWSSEC на YouTube
  • Как возникает торнадо: видео
    Фото: Скриншот с канала UWSSEC на YouTube
Природа

Как возникает торнадо: видео

С помощью мощного суперкомпьютера метеорологи смоделировали торнадо El Reno — шторм 5-й категории, прошедший через Оклахому 24 мая 2011 года.
Популярная Механика
15 марта 2017 в 13:24
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Исследовательская группа во главе с Ли Орфом из Коллегиального института метеорологических спутниковых исследований Университета Висконсина-Мэдисона (CIMSS) использовала высокопроизводительный суперкомпьютер для визуализации внутренней работы торнадо и мощных суперструктур, которые их производят. В рамках этого проекта исследователи воссоздали торнадо, опустошившее Великие равнины шесть лет назад.

В мае 2011 года в течение четырех дней в Оклахоме бушевали сразу несколько торнадо. Один из них получил имя El Reno и маркер EF-5, что является высшей категорией мощности торнадо по шкале Фудзиты-Пирсона. За два часа неистового буйства стихия унесла девять жизней, ранила 161 человека и разрушила множество построек на своем пути протяженностью 101 км.

Поскольку создание модели требует огромных вычислительных мощностей, команде Орфа был предоставлен доступ к суперкомпьютеру Blue Waters, расположенному в Национальном центре суперкомпьютерных приложений в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.

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