Как возникает торнадо: видео
Исследовательская группа во главе с Ли Орфом из Коллегиального института метеорологических спутниковых исследований Университета Висконсина-Мэдисона (CIMSS) использовала высокопроизводительный суперкомпьютер для визуализации внутренней работы торнадо и мощных суперструктур, которые их производят. В рамках этого проекта исследователи воссоздали торнадо, опустошившее Великие равнины шесть лет назад.
В мае 2011 года в течение четырех дней в Оклахоме бушевали сразу несколько торнадо. Один из них получил имя El Reno и маркер EF-5, что является высшей категорией мощности торнадо по шкале Фудзиты-Пирсона. За два часа неистового буйства стихия унесла девять жизней, ранила 161 человека и разрушила множество построек на своем пути протяженностью 101 км.
Поскольку создание модели требует огромных вычислительных мощностей, команде Орфа был предоставлен доступ к суперкомпьютеру Blue Waters, расположенному в Национальном центре суперкомпьютерных приложений в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.