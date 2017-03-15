  • Истребитель сибирских лесов оказался уссурийским полиграфом
    Ходы личинок жуков-короедов. Фото: Владимир Полевод
  • Истребитель сибирских лесов оказался уссурийским полиграфом
    Фото: Владимир Полевод
Природа

Истребитель сибирских лесов оказался уссурийским полиграфом

Расплодившийся в Сибири жук-инвайдер охватил сопоставимую с Францией территорию и теперь расширяет свою деятельность на другие российские регионы.
Наука в Сибири
15 марта 2017 в 19:57
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Уссурийский полиграф, как массовый вредитель, был замечен в Красноярском крае в 2009 году, но завезен сюда он был, судя по дендрохронологическим датировкам отмерших пихт, в начале 90-х годов прошлого века. С 2003 по 2009 год он съел около 30−40 тысяч гектаров хвойного леса в Кемеровской области. Поначалу вину за это списывали на местного короеда — пальцеходного лубоеда, однако сибирским ученым удалось доказать, что он здесь ни при чем: деревья уничтожает пришелец с Дальнего Востока.

«По генам цитохромоксидазы (это часть генома, по которой обычно исследуют изменчивость большинства живых организмов) было показано, что максимальное генетическое разнообразие свойственно дальневосточным популяциям уссурийского полиграфа, а дальше, вдоль Транссибирской железной магистрали мы встречаем лишь небольшие кусочки этого генотипа, два-три гаплотипа из 18 на Дальнем Востоке», — рассказывает заведующий лабораторией лесной зоологии Института леса ФИЦ КНЦ СО РАН Юрий Баранчиков.

Удивительным образом этот вредитель не затронул зону Байкала и Средний Урал. Зато он добрался до Москвы, где уже успел совершить нападение на коллекцию пихт Главного ботанического сада им Н. В. Цицина РАН.

Уссурийский полиграф опасен еще и тем, что, как многие короеды, он переносит с собой фитопатогенные грибы. Они выполняют за него всю тяжелую работу по ослаблению дерева, в котором вредитель потом легко делает ходы и откладывает яйца. С квадратного дециметра одного зараженного ствола выходит до 90 жуков. Средней величины пихта дает 40−50 тысяч особей уссурийского полиграфа.

Когда вспышка уже началась, остановить распространение этого вредителя практически невозможно. Однако на самых начальных этапах еще вполне можно принять действенные меры:

• своевременно удалять из леса ослабленные и поваленные ветром пихты — первые жертвы короеда; Читать далее

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