Истребитель сибирских лесов оказался уссурийским полиграфом
Уссурийский полиграф, как массовый вредитель, был замечен в Красноярском крае в 2009 году, но завезен сюда он был, судя по дендрохронологическим датировкам отмерших пихт, в начале 90-х годов прошлого века. С 2003 по 2009 год он съел около 30−40 тысяч гектаров хвойного леса в Кемеровской области. Поначалу вину за это списывали на местного короеда — пальцеходного лубоеда, однако сибирским ученым удалось доказать, что он здесь ни при чем: деревья уничтожает пришелец с Дальнего Востока.
«По генам цитохромоксидазы (это часть генома, по которой обычно исследуют изменчивость большинства живых организмов) было показано, что максимальное генетическое разнообразие свойственно дальневосточным популяциям уссурийского полиграфа, а дальше, вдоль Транссибирской железной магистрали мы встречаем лишь небольшие кусочки этого генотипа, два-три гаплотипа из 18 на Дальнем Востоке», — рассказывает заведующий лабораторией лесной зоологии Института леса ФИЦ КНЦ СО РАН Юрий Баранчиков.
Удивительным образом этот вредитель не затронул зону Байкала и Средний Урал. Зато он добрался до Москвы, где уже успел совершить нападение на коллекцию пихт Главного ботанического сада им Н. В. Цицина РАН.
Уссурийский полиграф опасен еще и тем, что, как многие короеды, он переносит с собой фитопатогенные грибы. Они выполняют за него всю тяжелую работу по ослаблению дерева, в котором вредитель потом легко делает ходы и откладывает яйца. С квадратного дециметра одного зараженного ствола выходит до 90 жуков. Средней величины пихта дает 40−50 тысяч особей уссурийского полиграфа.
Когда вспышка уже началась, остановить распространение этого вредителя практически невозможно. Однако на самых начальных этапах еще вполне можно принять действенные меры:
• своевременно удалять из леса ослабленные и поваленные ветром пихты — первые жертвы короеда; Читать далее
• приманивать жуков на «ловчие деревья» — 1−2 срубленных бревна на гектар, собирающие на себя множество особей;
• использовать феромонные ловушки — специальные приспособления, привлекающие жуков на аналог их агрегационного феромона. Феромон полиграфа недавно обнаружен российско-шведской командой энтомологов. Его синтетический аналог будет опробован в сибирских лесах уже в мае 2017-го.
В Сибири вспышки уссурийского полиграфа охватили территорию 700 на 700 км — от Салаирского кряжа до Енисея (по размерам это сопоставимо с территорией Франции).
«Существует очень большой риск завоза полиграфа в другие регионы, потому что на севере пихтовых лесов Красноярского края, где сейчас наблюдается вспышка сибирского шелкопряда, реализуется проект по массовой вырубке и утилизации погубленных лесов, — говорит Юрий Баранчиков. — Уже вырублено более 500 тыс кубических метров древесины. Скорее всего, их повезут по железной дороге через зараженные уссурийским полиграфом леса, а лет у этого жука с мая по июль включительно. Куда эти вновь заселенные бревна потом попадут, большой вопрос».